Našeptávač děsí Netflix. Kriminálka s De Nirem je hitem, publikum ale rozděluje

Našeptávač
dal dohromady hvězdu oceňovaného seriálového hitu Odloučení
, Adama Scotta
, s hollywoodským bardem De Nirem,
jenž sice nemá tak dobrou ruku na projekty jako v dobách své největší slávy, i přesto jeho jméno v hereckém obsazení vždy vzbudí odpovídající pozornost. Adaptace kriminálního bestselleru od Alexe Northa vypráví o spisovateli detektivek, jehož malý syn je náhle unesen. Zoufalý muž požádá o pomoc svého otce, vysloužilého policistu, s nímž má ovšem velmi komplikované vztahy. Začíná napínavý boj s časem. Jejich pátrání navíc prozradí, že do únosu je zapleten nebezpečný sériový vrah, jehož bývalý policista před lety dostal za mříže.
Našeptávač tak svou vděčnou zápletkou budí dojem temné a napínavé kriminálky, která se vzhlédla i v klasikách jako Sedm či Mlčení jehňátek, což bylo pro diváky společně se známým obsazením jistě velkým lákadlem a jedním z důvodů, proč vzali streamovací platformu v uplynulých dnech útokem. Našeptávače si totiž během prvních pěti dnů zapnulo 23,2 milionu diváků.
Titul sice zaostal za horečně očekávaným preview hry GTA VI, jehož exkluzivní premiéru vidělo na Netflixu přes 31 milionů diváků, a také nedávný tajemný thriller Úkryt nebo past si s 27 miliony připsal lepší start, i přesto má za sebou Našeptávač velmi nadprůměrný odpich. Našeptávač je aktuálně nejsledovanějším filmem nejen v Česku, ale i v dalších desítkách zemí. Díky vděčnému žánru navíc může lákat publikum ve velkém i v následujících týdnech. A to i přesto, že názory na De Nirovu novinku jsou poměrně rozporuplné.
V databázi Kinoboxu aktuálně svítí 63% hodnocení, což snímek řadí do mírného nadprůměru, názory diváků i kritiků se však značně liší. Spokojenější tábor označuje thriller za fajnovou kriminální jednohubku, která sice po stránce scénáře místy hapruje a svým vzorům se ani vzdáleně nevyrovná, dokáže ale skvěle pracovat s napětím a i ve slabších chvílích počin táhne právě prověřené obsazení. Režisér James Ashcroft pak sice nepředvádí žádné zázraky, žánrovou učebnici ale opisuje dobře a dle mnohých bez problémů splňuje prototyp streamovací oddechovky na jeden večer.
Zahraniční kritici na Rotten Tomatoes ale dávají jasný palec dolů. Novinka si vysloužila pouze 48 % kladných recenzí a společně s méně spokojenými diváky mluví o promarněném potenciálu a žánrové nudě, která neumí pracovat s hutnou atmosférou a má tak děravý scénář, že herci nemají co hrát. Místo atmosférického zážitku tak podle nespokojeného tábora dorazila naprosto prázdná kriminálka, co jen nešikovně opisuje od úspěšnějších vzorů a není moc chytrá ani napínavá. Tak jako tak, na Netflixu rozporuplné ohlasy díky výtečné sledovanosti asi nikoho netrápí. Do jakého tábora se v případě Našeptávače řadíte vy?
Pokud jste už Našeptávače viděli, nezapomeňte ho u nás ohodnotit. Podívejte se na žebříček nejlepších kriminálek dostupných na Netflixu.
Zdroj: Tudum, Netflix, Rotten Tomatoes, Kinobox