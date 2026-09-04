Zapomenuté ovoce našich babiček podpoří cévy i trávení. Ideální pro každého, koho trápí tlak nebo klouby

Skoro na každé starší zahradě roste keř, kolem kterého většina lidí projde bez povšimnutí. Ptáci ale dobře vědí, proč se k němu slétají hned, jakmile bobule začnou černat. Drobné tmavé plody v sobě nesou nezvykle pestrou zásobu prospěšných látek. Řeč je o arónii, lidově zvané černý jeřáb.
Keř, který na zahradách přehlížíme
Pochází ze Severní Ameriky, kde si ji tamní kmeny odedávna přidávaly do jídla. V Evropě se začala pěstovat zhruba před třemi stoletími a u nás ji dnes najdete hlavně na zahradách, méně často v parku nebo zplanělou u lesních cest. Řada zahrádkářů přitom bere arónii jen jako nenáročný okrasný keř a o jejích schopnostech vůbec neví.
Plody vypadají jako tmavé jeřabiny a jsou pořádně trpké. Právě proto je většina lidí nechá ptákům. Trpkost jim dodávají třísloviny, spolu s nimi ale bobule ukrývají řadu dalších látek:
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Kombinace vitaminu C, rutinu a dalších flavonoidů dělá z arónie spojence krevního oběhu. Tyto látky pomáhají udržovat pružnost cévních stěn a snižovat jejich křehkost, takže drobné vlásečnice lépe odolávají. Antokyany navíc podporují průtok krve a pomáhají tělu držet na uzdě cholesterol, který se jinak usazuje v poškozených cévách.
Zajímavá je arónie i pro lidi s vyšším krevním tlakem. U jinak zdravého člověka působí spíš preventivně a mírně, výraznější signál zachytili vědci hlavně tam, kde už tělo bojuje s potížemi, třeba u metabolického syndromu. I tak pokusy nedávají jednotný výsledek a arónie zabírá jako dlouhodobý zvyk, jehož účinek naskakuje pomalu. Léky na tlak rozhodně nenahrazuje.
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Druhá oblast, kde arónie boduje, je zažívání. Vláknina v bobulích podporuje pravidelnou činnost střev a spolu s tříslovinami pomáhá udržet trávení v rovnováze. Sušené plody se odedávna žvýkaly i při průjmech, protože svíravé třísloviny dokážou zklidnit podrážděná střeva.
Bobule zároveň mírně povzbuzují tvorbu žaludečních šťáv, což tělu usnadní zpracování těžšího jídla. Není náhoda, že si naši předkové zavařovali arónii jako kompot k pečeni místo brusinek.
Když trápí klouby a záněty
Za pověstí ovoce vhodného i pro namožené klouby stojí hlavně protizánětlivé působení antokyanů. Ty dokážou tlumit záněty v těle a snižovat jejich ukazatele, a právě dlouhodobý skrytý zánět bývá jedním z důvodů, proč klouby bolí a hůř slouží. Vitamin C k tomu přidává podporu tvorby kolagenu, který klouby, cévy i pokožka potřebují ke správné funkci.
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Arónie samozřejmě není lék na artrózu ani zázračná náplast na bolest. Berte ji jako přirozenou pomoc, která tělu dodá stavební látky a pomůže tlumit záněty zevnitř. U trvalých bolestí kloubů má vždycky první slovo lékař.
Hlavní oblasti shrnuje tabulka:
Oblast Klíčové látky Jak podle článku působí Cévy a vyšší tlak vitamin C, rutin, flavonoidy, antokyany pomáhají udržovat pružnost cévních stěn, podporují průtok krve a pomáhají držet na uzdě cholesterol Trávení vláknina, třísloviny vláknina podporuje pravidelnou činnost střev, svíravé třísloviny zklidňují podrážděná střeva Klouby a záněty antokyany, vitamin C antokyany tlumí záněty a snižují jejich ukazatele, vitamin C podporuje tvorbu kolagenu Jak trpkost plodů obejít v kuchyni
Syrové bobule zvládne málokdo, protože doslova svírají hrdlo. Naštěstí se dají zpracovat spoustou způsobů. Nejčastěji se z nich vaří sirup, marmeláda nebo šťáva, oblíbené je i sušení, kdy se pak bobule hodí do domácí granoly nebo do ovesné kaše. Nazmar nepřijdou ani listy, dá se z nich uvařit bylinkový čaj, i když síly plodů nedosáhne.
Přečtěte si také: Máslo, které máslem není. Poznáte to podle 1 detailu na obalu Trpké bobule arónie se v kuchyni nejčastěji promění v sirup, marmeládu nebo sušené plody do kaše. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo chce bobule rovnou ze zahrady, ať počká na první mrazíky. Mráz jejich trpkost zmírní a bobule dostanou jemnější, nasládlejší chuť. A ještě jedna rada na závěr. Kdo bere léky proti srážlivosti krve, na snížení tlaku nebo na cukrovku, ať zařazení arónie do denního režimu nejdřív zkonzultuje s ošetřujícím lékařem, poradit umí i lékárník. Přírodní totiž neznamená automaticky vhodné úplně pro každého.
Zdroje: https://sever.rozhlas.cz/aronie-opomijeny-zachrance-civilizovaneho-cloveka-6830645, https://www.biorenesance.cz/rubriky/blog/aronie-cerny-jerab-ucinky/, https://www.rehabilitace.info/zdravotni/antokyaniny-antokyany-a-jejich-ucinky-na-zdravi-na-co-jsou-dobre/, https://www.diastyl.cz/aronie-neboli-cerny-jerab-je-casto-opomijenym-pokladem-venkovskych-zahrad/, https://www.bezhladoveni.cz/seznamte-se-aronie-neboli-cerny-jerab-a-jeho-ucinky/, https://www.blendea.cz/blog/aronie/