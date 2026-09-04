Ostudný konflikt v přípravě na extraligu. Ščotka zlikvidoval Kovařčíka a zápas po první třetině skončil

Čtvrtek 3. září 2026, 17:00, Winning Group Arena v Brně. Kometa hostí Třinec v předposledním přípravném zápase před startem extraligy. Na ukazateli svítí 0:0, první třetina se blíží ke konci. Kovařčík vyváží puk ve vlastním pásmu, najíždějícího Jana Ščotku si zřejmě nevšimne. Pak náraz, ticho a nosítka. Záchranná služba odváží třineckého útočníka do nemocnice v Brně-Bohunicích. Během přestávky se trenér Ocelářů Boris Žabka rozhodne, že jeho tým na led už nevyjede. Přípravný zápas dvou extraligových celků končí po dvaceti minutách, a otevírá otázky, které sahají daleko za jeden hit.
Co se stalo na ledě a co říkají zdroje
Rozhodčí samotný zákrok nepotrestali. Vyloučení přišlo až za potyčku, která po střetu okamžitě vzplanula; ze střídačky na led seskočili třinečtí hráči Nedomlel a Aubrecht. Kovařčík odjížděl při vědomí a komunikoval, večer ho nemocnice propustila. Třinec následně potvrdil otřes mozku, CT vyšetření žádné další zranění neodhalilo.
Bez oficiálního videozáznamu nelze jednoznačně říct, zda šlo o čistý bodyček s nešťastným dopadem, nebo o přímý zásah do hlavy. A právě absence videa se stala jedním z klíčových bodů celého incidentu.
Proč Třinec odmítl pokračovat
Žabka po zápase pojmenoval tři důvody. Prvním byla ochrana zdraví hráčů. Druhým obava z eskalace; v třineckém dresu nastoupili oba bratři Kovařčíkové, Michal i Ondřej, a trenér výslovně zmínil „rodinné vazby“ jako faktor, který zvyšoval riziko emoční odvety. Třetí důvod byl systémový: rozhodčí se během pauzy mezi třetinami pokusili zákrok zpětně vyhodnotit, ale podle Žabkova vyjádření neměli k dispozici ani jeden použitelný záběr. Jediným dohledatelným záznamem bylo telefonní video z úrovně ledu.
Brněnský šéf Libor Zábranský reagoval smířlivě; rozhodnutí Třince podle vlastních slov chápe a respektuje. Kometa fanouškům nabídla jako kompenzaci vstupenku zdarma na domácí přípravu s Olomoucí 8. září.
Kamery, které chyběly
Tady leží podle nás největší problém celé situace. V řádné Tipsport extralize herní řád počítá s brankovým videorozhodčím, přenosem videosignálu a kontrolou všech dostupných záznamů. Jenže pro přípravná utkání rovnocenný povinný standard v otevřených zdrojích neexistuje. Výsledek: dva nejlepší české kluby posledních let se potkají na ledě, dojde ke spornému zákroku s vážným zraněním, a nikdo nemá záznam, podle kterého by šlo situaci okamžitě a spravedlivě posoudit.
Pravidlo 48 přitom říká jasně: neexistuje čistý zásah do hlavy nebo krku, pokud je hlava hlavním místem kontaktu a zásahu šlo zabránit. Bez videa ale nelze ani potvrdit, ani vyvrátit, že přesně k tomu došlo.
Disciplinární dohry a blížící se extraliga
Soutěžní a disciplinární řád výslovně připouští řízení i u předsoutěžních a přípravných utkání. Totéž platí pro hráče, kteří opustili střídačku během potyčky; pravidla umožňují dodatečný disciplinární trest nad rámec vyloučení do konce zápasu. K večeru 3. září ale disciplinární komise ELH, nově vedená Radimem Bičánkem, žádný verdikt k Ščotkovi ani k dalším aktérům nezveřejnila.
Kovařčíkův návrat na led je otázkou bez odpovědi. Extraliga od června 2026 zavádí protokol SCAT6 pro podezření na otřes mozku, který zahrnuje vyhodnocení po 72 hodinách a postupný návrat ke sportu. Pevnou lhůtu ale nestanovuje. Soutěž startuje 16. září, první vzájemný ligový zápas Třinec–Kometa je na programu už 18. září, pouhých patnáct dní po incidentu.
Není to poprvé, ale je to jiné
Předčasně ukončené přípravné zápasy česká hokejová historie zná. Pardubice v létě 2018 nedohrály duel s Jekatěrinburgem po těžkém zranění soupeřova hráče. Litvínov v srpnu 2016 skončil předčasně se Záhřebem po hromadné bitce. Ale situace, kdy jeden extraligový klub po zákroku na vlastního hráče odmítne nastoupit do druhé třetiny proti jinému extraligovému klubu, protože rozhodčí nemají ani záběr k posouzení, to je jiná kategorie.
Patnáct dní. Tolik zbývá do chvíle, kdy se Oceláři a Kometa potkají znovu, tentokrát o body. Žabka řekl, že tým stáhl právě proto, aby se emoce nepřenesly do ligy. Jestli to zabralo, ukáže pátek 18. září v Třinci.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek