Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Ostudný konflikt v přípravě na extraligu. Ščotka zlikvidoval Kovařčíka a zápas po první třetině skončil

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Třinecký útočník Michal Kovařčík skončil po zákroku brněnského obránce na nosítkách a v nemocnici s otřesem mozku. Oceláři pak odmítli pokračovat ve hře.
Ostudný konflikt v přípravě na extraligu. Ščotka zlikvidoval Kovařčíka a zápas po první třetině skončil

Ostudný konflikt v přípravě na extraligu. Ščotka zlikvidoval Kovařčíka a zápas po první třetině skončil

Zdroj: Česká hokejová reprezentace
Reklama
Další články z SportyŽivě
Hamilton vytáhl v Monze Ferrari F40 za desítky milionů, které 30 let nikdo neviděl. Paddock zíral i na jeho outfit
Hamilton vytáhl v Monze Ferrari F40 za desítky milionů, které 30 let nikdo neviděl. Paddock zíral i na jeho outfit
Nestárnoucí Červenka už znovu dominuje v pardubickém dresu. Čtyřmi body zazářil v Lize mistrů
Nestárnoucí Červenka už znovu dominuje v pardubickém dresu. Čtyřmi body zazářil v Lize mistrů

Čtyřicetiletý Roman Červenka rozjel nový ročník Champions Hockey League čtyřmi asistencemi při demolici GKS...

Olomouc vyměnila legendy za mládí a přivedla bývalého parťáka Pastrňáka. Klub mění herní identitu od základů
Olomouc vyměnila legendy za mládí a přivedla bývalého parťáka Pastrňáka. Klub mění herní identitu od základů

Dvanáct nových tváří, osm odchodů a jeden Kanaďan s NHL na vizitce. Olomouc staví tým, jaký tu ještě nebyl.

Policie odhalila plán na únos Mbappého. Zločinecký gang řídil z vězeňské cely osmnáctiletý učeň kuchařského oboru
Policie odhalila plán na únos Mbappého. Zločinecký gang řídil z vězeňské cely osmnáctiletý učeň kuchařského oboru

Osmnáctiletý vězeň si do telefonu uložil seznam 26 bohatých cílů. Mezi nimi i jméno nejdražšího fotbalisty...

Hvězda rallye předstírala život v Monaku, aby neplatila daně ve Finsku. Žalobce žádá tři roky vězení nepodmíněně
Hvězda rallye předstírala život v Monaku, aby neplatila daně ve Finsku. Žalobce žádá tři roky vězení nepodmíněně

Jari-Matti Latvala, bývalý elitní jezdec WRC a od konce roku 2020 šéf týmu Toyota Gazoo Racing, stanul 31....

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.