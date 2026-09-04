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Nejlépe placení hráči Premier League 2026/27: Haaland bere 525 tisíc liber týdně

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Průměrný hráč Premier League bere okolo sedmdesáti tisíc liber týdně. Erling Haaland si přijde na víc než sedminásobek a druhý v pořadí na něj ztrácí 175 tisíc.
Nejlépe placení hráči Premier League 2026/27: Haaland bere 525 tisíc liber týdně

Nejlépe placení hráči Premier League 2026/27: Haaland bere 525 tisíc liber týdně

Zdroj: Manchester City
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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