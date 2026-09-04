Nejlépe placení hráči Premier League 2026/27: Haaland bere 525 tisíc liber týdně

- Norský útočník Erling Haaland bere 525 tisíc liber týdně, nejvíc v soutěži
- Druhý nizozemský stoper Virgil van Dijk pobírá 350 tisíc, což je na obránce mimořádné
- Na třetím místě jsou čtyři hráči shodně na třech stech tisících
- Ze žebříčku zmizeli Mohamed Salah, Bernardo Silva i Casemiro
- Data pocházejí z portálu Capology a platí k 31. srpnu 2026
Norský strop, na který nikdo nedosáhne
Haalandova pozice na čele není překvapením, spíš potvrzením. Od příchodu z Borussie Dortmund v roce 2022 nastřílel za Manchester City 112 branek ve 132 zápasech, k tomu přidal dva ligové tituly a tři koruny pro krále střelců. Klub vstupuje do první sezony bez Pepa Guardioly, u kormidla je Enzo Maresca a Nor zůstává tím, kolem koho se staví všechno ostatní.
Server GiveMeSport sestavil pořadí podle dat portálu Capology takto:
- 1. Erling Haaland (Manchester City) 525 000 liber
- 2. Virgil van Dijk (Liverpool) 350 000
- 3. až 6. Jack Grealish (Manchester City), Bruno Fernandes a Marcus Rashford (oba Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal) shodně 300 000
- 7. až 10. Phil Foden (Manchester City), Ryan Gravenberch a Alexander Isak (oba Liverpool), Kai Havertz(Arsenal) shodně 280 000
- 11. Gianluigi Donnarumma (Manchester City) po 265 000
- Hranici 250 000 liber překračuje dalších deset hráčů, mezi nimi William Saliba, Ruben Dias či Dominik Szoboszlai
Kdo si vydělává a kdo jen vybírá
Nejzajímavější příběhy nejsou nahoře, ale kousek pod špičkou. Anglický záložník Jack Grealish má smlouvu ještě rok a odchod z Etihadu se jeví jako otázka času, přesto mu na účet chodí stejná částka jako Sakovi, který dovedl Arsenal k titulu 2025/26. Švédský útočník Alexander Isak se kvůli přestupu do Liverpoolu za britský rekord 125 milionů liber vzdal pětimilionového bonusu za věrnost, výměnou si polepšil o zhruba 160 tisíc týdně. Za první sezonu na Anfieldu ovšem dal jen tři ligové góly ve čtrnácti startech a čeká ho restart pod novým koučem Andonim Iraolou.
Anglický útočník Marcus Rashford figuruje na třech stech tisících od roku 2023, jenže mezitím absolvoval hostování v Barceloně, která opci na 26 milionů liber neuplatnila a sáhla po Anthonym Gordonovi z Newcastlu. Zpátky v Manchesteru čeká, jestli s ním Michael Carrick počítá.
Změny oproti srpnovému přehledu nejlépe placených fotbalistů Premier League jsou v detailech, nikoli na špici. Mohamed Salah zamířil do turecké ligy, Casemiro opustil Old Trafford a nejlépe placeným mužem United se stal Bruno Fernandes. Italský brankář Gianluigi Donnarumma, kterého Paul Scholes označil za nejlepší posilu celého loňského léta, se rovnou zařadil mezi dvanáct nejlépe placených hráčů soutěže. A norský kanonýr, o kterého se před časem zajímal Real Madrid, zůstává tam, kde byl.