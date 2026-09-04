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Alice Bendová šla pod kudlu: Po zhubnutí 21 kilo si nechala vypnout obličej!

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Herečka Alice Bendová (52) se rozhodla pro výraznou změnu. Po velkém úbytku váhy podstoupila dlouho plánovaný Deep Plane Facelift společně s Neckliftem. Zákrok absolvovala při vědomí pouze v lokální anestezii a už den po operaci ukázala fanouškům první výsledek.
Alice Bendová ve společnosti.

Alice Bendová ve společnosti.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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