Svedla je dohromady divadelní hra a přeskočila jiskra. Vaňková a Vondráček ukázali, jak vypadá jejich společný život

Žádné zásnubní prsteny, žádné luxusní dovolené s geotagy. Vaňková přidala ke snímkům jedinou větu: „A kde je to štěstí? Ve vteřinách.“ Fotky, které zachytila sekundární média koncem srpna 2026, ukazují pár na pódiu, doma u notebooku nad starými filmy, na procházce se psem, při vaření. Běžný partnerský provoz dvou lidí, kteří se potkávají i v práci, a právě to je na jejich příběhu nejzajímavější.
Dvacet let se míjeli, pak přišly zkoušky
Vaňková a Vondráček se poprvé viděli v roce 2005. Jí bylo šestnáct, právě prošla SuperStar, on ji vnímal jako „moc mladou“. Sympatie přitom existovaly na obou stranách, Vaňková později přiznala, že se jí líbil už tehdy. Jenže načasování nesedělo. Každý žil jiný život, profesně se míjeli celé dvě dekády.
Zlom přišel až na začátku roku 2023, kdy oba dostali role v inscenaci Presidenti aneb sex, drogy a trampoty ve Strašnickém divadle. On hrál prezidenta, ona jeho milenku. Hodiny společných zkoušek udělaly víc než roky letmých potkání na akcích. Sám Vondráček to v pořadu 7 pádů Honzy Dědka popsal prostě: jednou si začali povídat a od té doby spolu mluvili čím dál víc. Premiéra inscenace proběhla 10. března 2023 a veřejné potvrzení vztahu přišlo o necelé čtyři měsíce později, 28. června 2023 v rozhovoru pro Blesk.
Od „bydlení na půl“ ke společnému domovu
V létě 2023 Vaňková říkala, že spolu bydlí „zatím tak na půl“ a teprve poznávají rodiny. O dva a půl roku později vypadá situace jinak. Oba mluví o společném životě jako o samozřejmosti: vaří spolu, sportují, jezdí na Vondráčkovu starobylou chalupu, pijí víno a občas stojí bok po boku i na jevišti.
Důležitá je i rodinná rovina. Redakce VIPŽivot připomíná, že Vondráček má z předchozího vztahu dceru Annu, narozenou v roce 2009. V rozhovorech zmiňuje, že si se Šárkou rozumí výborně: společné nákupy, modeláž nehtů, běžné dospívající holčičí věci. Vaňková sama téma vztahu s partnerovou dcerou otevřeně řešila v pořadu Face to Face na Stream.cz. Svatbu zatím formálně nechystají, ale ani ji nevylučují.
Proč zrovna teď ten instagramový post
Vaňková patří k těm, kdo Instagram používají aktivně, sama říká, že je to „snad nejaktuálnější“ kanál, kde o ní fanoušci najdou novinky. Srpnový příspěvek proto není výjimečný svou existencí, ale svým tónem. Žádné velké vyznání, žádný hashtag s červeným srdíčkem. Série civilních fotek a jedna krátká věta o štěstí ve vteřinách.
Podle nás právě tohle rezonuje víc než jakékoli pompézní gesto. Pár, který spolu funguje přes tři roky, nepotřebuje dokazovat, že je mu spolu dobře. Stačí ukázat úterní večer u notebooku.
Kde je uvidíte spolu na jevišti
Inscenace, která je dala dohromady, se hraje pořád. Strašnické divadlo má aktuálně vypsané dva termíny Presidentů:
- 30. září 2026 od 19:00
- 18. listopadu 2026 od 19:00
V obou případech jsou v obsazení uvedeni oba. Pro fanoušky, kteří chtějí vidět chemii, ze které vztah vznikl, je to asi nejautentičtější možnost: na jevišti, kde to celé začalo.
Tři roky, jedna divadelní hra a pořád stejná adresa. Někdy jiskra nepřeskočí bleskem, ale pomalu, při zkoušení replik, které napsal někdo jiný. A pak zůstane.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová