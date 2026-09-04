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Alcaraz už jednou přišel skoro o pět měsíců. Teď si chce cíleně dávat přestávku dřív, než ho zastaví tělo

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Alcarazova téměř pětiměsíční absence změnila otázku z „kolik turnajů může odehrát“ na „kolik jich má smysl odehrát“. Teď poprvé otevřeně říká, že chce dlouhé pauzy plánovat sám, i za cenu vynechání velkých akcí.
Alcaraz už jednou přišel skoro o pět měsíců. Teď si chce cíleně dávat přestávku dřív, než ho zastaví tělo

Alcaraz už jednou přišel skoro o pět měsíců. Teď si chce cíleně dávat přestávku dřív, než ho zastaví tělo

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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