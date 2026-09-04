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Silný paradox? Češi věří ve zdravotnictví, ale obávají se jeho budoucí zátěže

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Dennívýzva
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Českému zdravotnictví důvěřují bezmála tři čtvrtiny lidí, zároveň ale mají výrazné obavy z budoucnosti svého zdraví. Nejčastěji zmiňují dlouhé čekací doby kvůli nedostatku zdravotníků, stárnutí populace, chronická onemocnění a nárůst obezity. Do péče o své zdraví přitom stále více zapojují také umělou inteligenci – témata související se zdravím s ní už řeší zhruba polovina populace. Ukazuje to letošní STADA Health Report.
Silný paradox? Češi věří ve zdravotnictví, ale obávají se jeho budoucí zátěže

Silný paradox? Češi věří ve zdravotnictví, ale obávají se jeho budoucí zátěže

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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