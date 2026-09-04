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5leté Beátce komplikuje Battenova nemoc každodenní život: Nyní bojuje o šanci na léčbu a to i díky pomoci veřejnosti

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Pětiletá Beátka bojuje s Battenovou nemocí  (NCL 7) a čeká, zda dostane šanci na genovou terapii v USA. Mezitím musí zůstat v co nejlepší kondici. Právě rehabilitace jí pomáhají udržet schopnosti, o které už jednou přišla.
Fotografie pětileté Beátky Micové

Fotografie pětileté Beátky Micové

Zdroj: Foto: Rodinný archiv (se souhlasem), pětiletá Beátka bojuje s Battenovou nemocí
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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