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Ani na másle, ani na oleji. Nejlepší palačinky usmažíte úplně jinak

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Většina z nás sáhne při smažení palačinek automaticky po oleji nebo másle. Přitom obě suroviny mají zásadní slabiny, které kazí chuť i vzhled. Existuje však tradiční řešení, které naše babičky používaly celá staletí.
Ani na másle, ani na oleji. Nejlepší palačinky usmažíte úplně jinak

Ani na másle, ani na oleji. Nejlepší palačinky usmažíte úplně jinak

Zdroj: Karl Gruber, Volné dílo, Wikimedia Commons
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