Meteorologové upravili víkendovou předpověď: Bouřky mají dorazit dříve, než se původně čekalo

Kdo si na první zářijový víkend naplánoval výlet, grilování nebo jiný program venku, měl by počítat s poměrně rychlou změnou počasí. Zatímco pátek bude na řadě míst ještě velmi teplý a zejména na Moravě mohou teploty vystoupat nad třicítku, od severozápadu se už začne přibližovat změna. První déšť a ojedinělé bouřky se přitom mohou objevit dříve, než naznačovaly předchozí výhledy. Největší změnu pak přinese sobota, kdy přes republiku přejde studená fronta.
Pátek nabídne až 31 stupňů, večer se začne zatahovat
Páteční počasí bude během dne ještě působit převážně letním dojmem. Po ranní větší oblačnosti se na mnoha místech obloha částečně protrhá a zejména na jihu může být i skoro jasno. Denní maxima se mají pohybovat většinou mezi 24 a 29 stupni Celsia, na jižní Moravě může být až kolem 31 stupňů. V horských oblastech se očekávají teploty přibližně kolem 21 stupňů.
Klidné počasí ale nevydrží až do noci. Během večera začne od severu přibývat oblačnost a především v severní části Čech se později mohou objevit přeháňky nebo déšť. Ojediněle není vyloučena ani bouřka. Právě to je změna oproti dřívějšímu výhledu, který výraznější bouřkovou činnost spojoval především s víkendem.
V sobotu přejde přes Česko studená fronta
Mnohem výraznější zlom přijde v sobotu. Od severozápadu bude postupovat studená fronta, která s sebou přinese více oblačnosti a srážek. Na většině území se během jejího přechodu objeví déšť nebo přeháňky a místy se mohou vytvořit také bouřky. Jih země může mít na začátku dne ještě příznivější počasí, postupně se ale změna projeví i tam.
Citelný bude především pokles teplot. Zatímco v pátek se ještě můžeme dostat ke třicítce, sobotní maxima se budou většinou pohybovat pouze mezi 19 a 24 stupni. O něco tepleji zůstane na jihovýchodě republiky, kde může být až kolem 26 stupňů. Rozdíl proti pátku tak bude na některých místech během jediného dne výrazný.
Po přechodu fronty by se mělo počasí postupně uklidňovat. Už během sobotního dne začne od severozápadu oblačnosti ubývat, přeháňky budou méně časté a večer by měly srážky většinou ustávat.
Neděle už bude klidnější, ráno se mohou objevit mlhy
Druhá polovina víkendu zatím vypadá výrazně příznivěji. V neděli se očekává převážně jasno až polojasno, pouze během dne může místy přechodně přibýt oblačnosti. Déšť už by podle současné předpovědi neměl být hlavním tématem dne.
Ráno se zejména v údolích mohou ojediněle vytvářet mlhy a po přechodu studené fronty bude také znatelně chladněji. Odpolední teploty mají nejčastěji dosahovat 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy přibližně 25 stupňů. Víkend tak nabídne dva poměrně rozdílné dny: proměnlivou a místy deštivou sobotu vystřídá klidnější a převážně suchá neděle.
chmi.cz