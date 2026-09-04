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Kinobox Daily: Láska prochází žaludkem. V tomhle bizarním hororu ale možná až příliš doslovně

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Dnešní tip, šťavnatý snímek Fresh, začíná jako nenápadná romantická komedie, ale vzápětí rozehrává černohumornou a pořádně krvavou hru s představou, co všechno jsou lidé ochotni udělat pro lásku, sex a dobré maso. Navíc v režii Mimi Cave, která ve svém celovečerním debutu naplno využila zkušenosti s výraznou a lehce bizarní stylizací z natáčení videoklipů třeba pro Dannyho Browna, Vance Joye, Sleigh Bells nebo tUnE-yArDs.
Kinobox Daily: Láska prochází žaludkem. V tomhle bizarním hororu ale možná až příliš doslovně

Kinobox Daily: Láska prochází žaludkem. V tomhle bizarním hororu ale možná až příliš doslovně

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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