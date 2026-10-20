Tomáš Matonoha promluvil o honoráři ve StarDance. Jeho přiznání mnohé překvapí

Pětapadesátiletý Tomáš Matonoha patří mezi známé tváře letošní řady StarDance, v níž tančí po boku profesionální tanečnice Lenky Nory Návorkové. Přestože si účast v televizní soutěži pochvaluje, její příprava mu výrazně zasáhla do pracovního života. Herec totiž musel omezit své běžné závazky a přizpůsobit prakticky celý podzim náročnému tanečnímu programu. V rozhovoru pro deník Blesk nyní přiznal, že během přípravy na soutěž nedostával žádný honorář. Podle jeho slov mu měla Česká televize začít vyplácet odměnu teprve se zahájením živých přenosů. Konkrétní částku, kterou za účinkování dostává, ovšem nezveřejnil.
Kvůli StarDance přišel o většinu běžné práce
Matonoha před vstupem do soutěže věděl, že ho čeká časově náročné období. Na velké pracovní vytížení ho navíc upozorňovali kolegové, kteří už podobnou zkušeností prošli. Rozhodl se proto omezit divadelní vystoupení a prakticky úplně vynechat další natáčení i zkoušení nových projektů. Jeho současné pracovní nasazení tak podle vlastních slov představuje přibližně třicet procent obvyklého rozsahu. Na podzim si naplánoval pouze jediné zájezdové představení a jinak vystupuje především v Praze. Úplně přestat pracovat si však dovolit nemůže, protože musí nadále hradit běžné rodinné výdaje a další finanční závazky.
Z jeho vyjádření zároveň vyplývá, že samotná příprava na StarDance pro něj nepředstavovala placenou práci. Herec tráví značnou část týdne v tanečním sále, kde se společně s partnerkou připravuje na další vystoupení. Vedle fyzické náročnosti tak musí řešit také výrazný pokles příjmů ze své dosavadní profese. Právě proto pokračuje alespoň v některých divadelních představeních, přestože mu soutěž zabírá většinu času. Připustil také, že pro něj divadlo představuje vítané zpestření programu, který se jinak točí převážně kolem tancování. Jeho zkušenost ukazuje, že účast ve velké televizní soutěži nemusí automaticky znamenat vyšší celkový výdělek.
Zkušená tanečnice už jednou StarDance vyhrála
Matonohovou taneční partnerkou je Lenka Nora Návorková, která má s televizní soutěží bohaté zkušenosti. Poprvé se v ní představila v roce 2018 a hned při své premiéře zvítězila společně s hercem Jiřím Dvořákem. V dalších ročnících tančila například se zpěvákem Miraiem Navrátilem, hercem Markem Adamczykem nebo bývalým cyklistou Jiřím Ježkem. Pro letošní soutěž dostala za partnera právě Matonohu, který se musel vyrovnat s každodenním intenzivním tréninkem. Už během zářijových příprav herec upozornil, že podle dostupného rozpisu patří jejich dvojice k těm s největším počtem tréninků. Samotná Návorková přitom při přípravě přizpůsobuje požadavky zkušenostem a fyzickým možnostem svého tanečního partnera.
Dvojice se divákům poprvé představila v sobotu 10. října, kdy zatančila valčík. O týden později ji čekal podstatně svižnější tanec jive na skladbu Jailhouse Rock od Elvise Presleyho. Matonoha s Návorkovou následně postoupili do dalšího soutěžního večera. První vyřazování naopak znamenalo konec pro bývalého tenistu Radka Štěpánka a tanečnici Vandu Bartošovou Dětinskou. Matonoha tak získal další příležitost pokračovat v taneční přípravě, která mu podle jeho dosavadních zkušeností zabírá značnou část běžného pracovního týdne. S každým dalším postupem se zároveň prodlužuje období, během něhož musí své ostatní pracovní povinnosti držet na minimu.
Peníze nejsou jeho hlavní motivací
Navzdory finančním komplikacím Matonoha účasti ve StarDance nelituje. V soutěži chce vydržet co nejdéle především proto, aby se naučil dobře tančit a mohl zúročit čas věnovaný přípravě. Předčasné vyřazení by pro něj znamenalo zklamání zejména kvůli množství práce, které už do tréninků vložil. Náročné televizní projekty přitom nejsou pro herce novinkou. V minulosti účinkoval také v pořadu Tvoje tvář má známý hlas, jehož natáčení podle jeho vzpomínek zabralo přibližně padesát dní a bylo mimořádně vyčerpávající. Tentokrát však musí kromě samotného výkonu na tanečním parketu řešit i to, jak dlouhodobou přípravu skloubit s obživou své rodiny.
Použité zdroje: blesk.cz , ceskatelevize.cz , idnes.cz , novinky.cz