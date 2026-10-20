Du Plessis chce zpátky pás střední váhy a pak dobýt polotěžkou. Jsem dost velký na obě divize, říká

V podcastu Siase du Plessise sedí klidně a rozdává plány na roky dopředu. Nejdřív prý zpátky pás střední váhy, pak jedna obhajoba, možná druhá a teprve potom polotěžká váha s limitem 93 kg. „Jsem na tuhle váhovou kategorii dost velký a jsem si jistý, že i tam můžu být šampion,“ řekl Dricus Du Plessis, 32letý jihoafrický bojovník střední váhy (do 84 kg) s profesionální bilancí 24-3. Je to plán muže, který o titul přišel v srpnu 2025, a dost jednoznačně. Redakce MMAmag proto prošla i záznam jeho vystoupení z července 2026, pár dní před návratem do klece.
Pás zpátky, obhajoba a teprve pak o patro výš
Du Plessis má v UFC, největší světové organizaci MMA, bilanci 10-1 a mluvil v pořadu The Sias du Plessis Show. Jeho výroky zveřejnila 19. října 2026 MMA Junkie; redakce MMAmag pracovala s tímto přepisem, protože plná verze rozhovoru je podle webu MiddleEasy na YouTube od 18. října 2026.
Pořadí kroků si určil sám. „Chci ten pás zpátky, obhajobu a uvidíme, jestli uděláme ještě jednu, pokud bude dávat smysl nějaký zápas,“ popsal Du Plessis. Až potom prý přijde na řadu polotěžká váha, tedy limit 93 kg. „Chci získat svůj pás zpátky a nakonec jít nahoru na 93 kg a otestovat se tam,“ dodal. Zároveň připustil, že rok 2027 to být nemusí. Je to jeho plán, ne krok oznámený organizací: UFC k 20. říjnu 2026 žádný jeho další zápas ani přesun do vyšší váhové kategorie neohlásila.
Jenže ten pás, o kterém mluví, mu někdo vzal. A stálo za to si připomenout, jak se jeho rok otočil dvakrát.
Čtrnáct měsíců, které mu nejdřív vzaly pás a pak vrátily jméno
Z oficiálních výsledků obou turnajů, které UFC zveřejnila na svém webu, redakce MMAmag vyčetla přesný rozsah toho propadu i návratu. Na turnaji UFC 319 dne 16. srpna 2025 v Chicagu ho Khamzat Chimaev porazil jednomyslným rozhodnutím a na všech třech lístcích svítilo 50-44. Titul střední váhy tím přešel na něj.
O jedenáct měsíců později, 18. července 2026 v Oklahoma City, Du Plessis porazil Kamaru Usmana, bývalého šampiona welterové váhy, jednomyslným rozhodnutím 50-45, 49-46 a 49-46. UFC zápas ohlásila jako střet bývalých šampionů. Titulová šance z toho ale automaticky neplyne: šéf UFC Dana White po turnaji řekl, že zápasy v noci po akci nedělá.
O polotěžké váze přitom Du Plessis nemluví poprvé. A v červenci 2026 u toho volil znatelně opatrnější slova.
Červencové video mluví trochu jinak
Ve videu, které Yahoo Sports zveřejnilo 16. července 2026, označil přesun do polotěžké váhy za něco, co bylo „rozhodně ve hře“, hned ale dodal, že má jediný cíl: dostat zpátky pás. Nikam neutíká, chce prý nejdřív znovu ovládnout vlastní váhovou kategorii. V říjnu už mluví o tom, že na polotěžkou váhu má postavu i titulový potenciál. Není to obrat, je to přitvrzení tónu po výhře.
|Kdy
|Kde to zaznělo
|Co řekl k polotěžké váze
|srpen 2024
|tisková konference po UFC 305, zpracovaná MMA Fighting
|po Stricklandovi půjde nahoru, titul tam ale neshání
|červenec 2026
|předzápasové video k turnaji v Oklahoma City
|polotěžká váha „ve hře“, soustředění na návrat k pásu
|říjen 2026
|The Sias du Plessis Show, přes MMA Junkie
|na váhovou kategorii je dost velký, titulem si je jistý
V textu MMA Fighting z 18. srpna 2024, do kterého redakce MMAmag nahlédla, zaznělo totéž dvojí poselství: Alexi Pereirovi vzkázal, ať zůstane v polotěžké váze, a sám sliboval, že tam po Seanu Stricklandovi vyrazí. Jenže dodal, že titul v polotěžké váze zrovna neshání. A právě u těch titulů se vyplatí počítat pozorně.
Dva pásy už jednou držel. Tohle ale není EFC
ANALÝZA Ambice na dvě váhové kategorie u něj není novinka, rozšířená verze o dvou pásech v KSW ale neobstojí. Profil na webu UFC u Du Plessise uvádí welterový i středněvážný titul jihoafrické MMA organizace EFC, welterový titul KSW, největší polské MMA organizace, a titul střední váhy UFC. Dvě váhové kategorie tedy ovládl v regionální organizaci, ne v nejsilnější lize světa.
V oficiálním pořadí, které UFC zveřejňuje na svém webu, redakce MMAmag k 20. říjnu 2026 dohledala, jak daleko obě patra leží. Pás střední váhy drží Sean Strickland, Chimaev je jedničkou pořadí a Du Plessis dvojkou. V polotěžké váze vládne Carlos Ulberg, za ním v pořadí jsou Alex Pereira, Magomed Ankalaev a jako třetí Jiří Procházka, 33letý český bojovník polotěžké váhy (do 93 kg) s bilancí 32-6-1.
Doložená je zatím jedna výhra nad bývalým šampionem a jeden podcast. Zbytek je jízdní řád, který si Du Plessis napsal sám. Do patra výš se stejně dostane až přes dveře, které mu v srpnu 2025 zavřel Chimaev.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková