Brambory vydrží i bez sklepa celé měsíce. Češi si tajně pomáhají tímto levným fíglem, který téměř nikdo nezná

Brambory vydrží i bez sklepa celé měsíce. Češi si tajně pomáhají tímto levným fíglem, který téměř nikdo neznáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Češi se diví: Brambory se dají skladovat i bez sklepa. Tento nenápadný postup vám zachrání úrodu až do jara.Zdroj: Shutterstock
Článek byl poprvé publikován 01.10.2025 03:05
Poslední aktualizace: 20.10.2026 13:21
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Proč brambory zelenají a kdy už je raději nejíst
Zelená barva brambory sama o sobě není toxická. Jde o chlorofyl, který se vytváří, když je hlíza vystavená světlu. Je ale důležitým varovným signálem.
Ve stejných podmínkách může totiž v bramboře stoupat také množství přirozených glykoalkaloidů, zejména alfa-solaninu a alfa-chakoninu. Nejvyšší koncentrace bývají ve slupce, klíčcích a okolí oček.
Proto se doporučuje brambory skladovat v chladu, suchu a především ve tmě. Malou zelenou část lze u jinak zdravé hlízy důkladně odstranit, ale silně zelené, výrazně naklíčené, scvrklé nebo hořce chutnající brambory je lepší nejíst.
Tma tedy není při skladování důležitá jen proto, aby brambory déle dobře vypadaly. Pomáhá omezit změny, které mohou být z hlediska bezpečnosti potraviny nežádoucí.
Zdroje:
- German Federal Institute for Risk Assessment – Solanine in potatoes https://www.bfr.bund.de/en/service/frequently-asked-questions/topic/frequently-asked-questions-about-solanine-glycoalkaloids-in-potatoes/
- German Federal Institute for Risk Assessment – Green and strongly germinating potatoes should be sorted out https://www.bfr.bund.de/en/press-release/solanine-in-potatoes-green-and-strongly-germinating-potato-tubers-should-be-sorted-out/
Dovolená na italské Sicílii skončila tragédií pro šestapadesátiletou Češku, jejíž tělo bylo v neděli ráno...
Vážně zraněného cyklistu nechal podle dosavadních policejních informací bez pomoci muž na elektrické...
Tragická nehoda se v pondělí odpoledne odehrála na jihu Španělska. Na osobní automobil projíždějící horskou...
Česká obchodní inspekce zveřejnila nové výsledky kontrol pohonných hmot, které během září prováděla na...
TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...Všechny články tohoto autora →