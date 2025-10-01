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Brambory vydrží i bez sklepa celé měsíce. Češi si tajně pomáhají tímto levným fíglem, který téměř nikdo nezná

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Čerstvě sklizené brambory mohou vydržet v dobré kondici i několik měsíců, pokud jim dopřejeme správné prostředí. I bez sklepa lze vytvořit podmínky, díky nimž se úroda nezkazí a vydrží až do jara.
Češi se diví: Brambory se dají skladovat i bez sklepa. Tento nenápadný postup vám zachrání úrodu až do jara.

Češi se diví: Brambory se dají skladovat i bez sklepa. Tento nenápadný postup vám zachrání úrodu až do jara.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl poprvé publikován 01.10.2025 03:05

Poslední aktualizace: 20.10.2026 13:21

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Proč brambory zelenají a kdy už je raději nejíst

Zelená barva brambory sama o sobě není toxická. Jde o chlorofyl, který se vytváří, když je hlíza vystavená světlu. Je ale důležitým varovným signálem.

Ve stejných podmínkách může totiž v bramboře stoupat také množství přirozených glykoalkaloidů, zejména alfa-solaninu a alfa-chakoninu. Nejvyšší koncentrace bývají ve slupce, klíčcích a okolí oček.

Proto se doporučuje brambory skladovat v chladu, suchu a především ve tmě. Malou zelenou část lze u jinak zdravé hlízy důkladně odstranit, ale silně zelené, výrazně naklíčené, scvrklé nebo hořce chutnající brambory je lepší nejíst.

Tma tedy není při skladování důležitá jen proto, aby brambory déle dobře vypadaly. Pomáhá omezit změny, které mohou být z hlediska bezpečnosti potraviny nežádoucí.


Zdroje:

  1. German Federal Institute for Risk Assessment – Solanine in potatoes https://www.bfr.bund.de/en/service/frequently-asked-questions/topic/frequently-asked-questions-about-solanine-glycoalkaloids-in-potatoes/
  2. German Federal Institute for Risk Assessment – Green and strongly germinating potatoes should be sorted out https://www.bfr.bund.de/en/press-release/solanine-in-potatoes-green-and-strongly-germinating-potato-tubers-should-be-sorted-out/


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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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