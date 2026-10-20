Panoptikum Města pražského: Zapřená manželka, chybné počty a drobnosti, které tvůrcům unikly

Kriminální seriál Panoptikum Města pražského z roku 1987 volně navázal na slavnější předchůdce, tvůrci si ale neohlídali hned několik návazností. Jeden z detektivů například nečekaně zapřel svou manželku a jeho kolega přišel o dříve získanou hodnost. Pozorní diváci navíc v příbězích z první republiky odhalili poválečné vlaky, moderní auta i velmi podivné policejní počty.
Nastupuje nový šéf pražské mordparty
Během hospodářské krize na přelomu 20. a 30. let minulého století pražská galerka rozhodně nespí. Na známém policejním oddělení zvaném čtyřka proto detektivové Bouše a Brůžek řeší další kriminální případy. K ruce mají penzionovaného kolegu Mrázka i mladého policejního koncipistu doktora Součka. Tým vyšetřovatelů už ale nevede známý rada Vacátko, protože jeho místo zaujal nový policejní rada Korejs, kterého ztvárnil Jiří Adamíra.
Hned při svém prvním nástupu v epizodě Funus ale nový šéf prokáže špatný orientační smysl. Když si na Hlavním nádraží objednává taxi na Vacátkův pohřeb, poručí si odvoz na Olšany. Zesnulý rada je přitom podle děje pochováván na Vinohradském hřbitově.
Detektiv zapřel manželku a přišel o hodnost
Seriál volně navazuje na Hříšné lidi města pražského, s minulostí hlavních postav si však scenáristé příliš nelámali hlavu. Detektiv Brůžek se například v jedné z epizod nabízí slepé nevěstě v podání Jaroslavy Obermaierové a tvrdí jí, že je starý mládenec. V původním seriálu si přitom radovi Vacátkovi stěžoval na vlastní manželku, která mu doma omylem nalila čistidlo do lahve od minerálky.
Degradace se dočkal také jeho kolega Bouše, jehož hrál Josef Vinklář. Přestože byl v předchozím projektu povýšen na vrchního inspektora, v novějších příbězích ho všichni oslovují pouze nižší hodností inspektor. Na logiku narazil vyšetřovatel Souček při výslechu jednoho ze svědků v epizodě Děvče od vody. Dřevař mu na dotaz ohledně zavražděné nejprve tvrdil, že se o ženy nestará, načež na další otázku odvětil, že na něj byla mrtvá žena příliš do větru.
Podivné policejní počty a mrtvá oběť
Samotný policejní rada Korejs se před kamerou postaral o několik úsměvných přebreptů. V jedné z epizod nahlas uvažuje o postupu pachatele slovy, že oběť nejprve zabil a pak ji ještě uškrtil. Správně měl říct, že ženu útočník praštil, jelikož mrtvého člověka už škrtit nelze.
Zvláštní počty předvedl Jiří Adamíra také při vyjednávání s překupníkem o nákupu diamantů. Cenu za jeden kámen domluvil na čtrnáct tisíc korun a celkovou částku určil na 140 tisíc. Na stole však v tu chvíli leželo přesně jedenáct kamenů, což by ve skutečnosti stálo o čtrnáct tisíc více. Policii nevyšel krok ani v dalším případu, kdy vyšetřovatelé věděli, že si vrah přijde s vkladní knížkou vybrat peníze do spořitelny. Budovu přesto nenechali hlídat a pachatel v klidu odešel.
Do pařížského nádraží vedly pražské dráty
Ačkoliv se děj odehrává v období první republiky, filmařům do záběrů pronikla řada moderních prvků. Když rada Korejs v restauraci debatuje s postavou Poupěte, kterého hrál Miroslav Moravec, za okny podniku se běžně prohánějí soudobá vozidla. V epizodě Příběh z dovolené se zase na kolejích objevuje motorový vůz známý pod přezdívkou Hurvínek. Tento typ vlaku se přitom začal vyrábět až po druhé světové válce.
Nepozornost tvůrců odnesl i výlet do Francie v dílu Pan rada v Paříži. Pařížské nádraží ve skutečnosti představovalo to pražské a v dýmu z parní lokomotivy diváci mohli záhlédnout tehdejší elektrické vedení trolejí. Během scén ve vypálené boudě z dílu Potkat Anděla se pro změnu v rohu obrazovky několikrát mihl stín filmového mikrofonu.
Rekvizity žily vlastním životem
Zvláštní proměnou procházely během natáčení také samotné rekvizity. V páté epizodě neodpovídá vražedný nůž z obchodního domu zbrani, kterou policie najde zaschlou od krve. V dalším díle utíkající dvojice herců Hany Maciuchové a Karla Heřmánka zanechá klíče zevnitř v zámku, ale když dveře následně otevírá pan domácí, klíč už v nich nevisí. Inspektor Bouše si později u pekařského učedníka na ulici zaplatí dva rohlíky, odnese si však pouze jeden.
Samostatnou nechtěnou vsuvku nabídl úvod epizody Hokynářská balada. Když rada Korejs vejde do kanceláře, švihácky odhodí klobouk na věšák. Kamera v záběru zůstane o zlomek vteřiny déle a zaznamená, jak klobouk ze stojanu potupně spadne směrem ke zdi. Ve stejném díle soudní lékař v podání Rudolfa Jelínka ukazoval kolegům přesný nákres vražedného nástroje na základě fraktury lebky. Podle lékařské praxe lze však tvar zbraně vyvodit jen velmi obecně a detaily zůstávají nejasné.
Druhý díl seriálu Panoptikum města Pražského můžete zhlédnout na ČT1 v úterý 20. října od 22:15.
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