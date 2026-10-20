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Panoptikum Města pražského: Zapřená manželka, chybné počty a drobnosti, které tvůrcům unikly

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Kriminální seriál Panoptikum Města pražského z roku 1987 volně navázal na slavnější předchůdce, tvůrci si ale neohlídali hned několik návazností.
Panoptikum Města pražského

Panoptikum Města pražského

Zdroj: FOTO:© Jaromír Komárek, distr. Česká televice
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 14:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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