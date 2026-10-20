Důchod jen na papíře, energie na rozdávání. Helena Vondráčková popsala, co dělá jinak než většina jejích vrstevníků

Důchod jen na papíře, energie na rozdávání. Helena Vondráčková popsala, co dělá jinak než většina jejích vrstevníkůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Důchod jen na papíře, energie na rozdávání. Helena Vondráčková popsala, co dělá jinak než většina jejích vrstevníkůZdroj: Nextfoto
Článek byl publikován 20.10.2026 12:23
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Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
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