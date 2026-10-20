Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Koalici v Havlíčkově Brodě dohodla vítězná ODS s ANO, lidovci a Městem moderně

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Koalici v Havlíčkově Brodě dohodla vítězná ODS s kandidátkou ANO a Ženy za Brod, KDU-ČSL a Městem moderně. Jejich zástupci dnes podepsali koaliční dohodu. Nová koalice bude mít v městském zastupitelstvu osmnáct hlasů z pětadvaceti.
Koalici v Havlíčkově Brodě dohodla vítězná ODS s ANO, lidovci a Městem moderně

Koalici v Havlíčkově Brodě dohodla vítězná ODS s ANO, lidovci a Městem moderně

Zdroj: facebook Zbyněk Stejskal starosta města Havlíčkův Brod
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 13:53

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Dvacetiletý cizinec zapálil gymnázium, minulý týden ho policisté zadrželi
Dvacetiletý cizinec zapálil gymnázium, minulý týden ho policisté zadrželi
Motorkář narazil do autoškoly. Sám přitom neměl papíry a motorka byla bez značek
Motorkář narazil do autoškoly. Sám přitom neměl papíry a motorka byla bez značek

Ke kuriózní nehodě došlo včera dopoledne v Žďáru nad Sázavou. Do vozidla autoškoly narazil motorkář, který...

V centru Jihlavy bude zastávka MHD Dvořákova. Vyžádá si zúžení jízdních pruhů
V centru Jihlavy bude zastávka MHD Dvořákova. Vyžádá si zúžení jízdních pruhů

Obě nástupiště má hotové nová zastávka MHD v Jihlavě. Trolejbusy na linkách D a H tam začnou zastavovat...

Vítězné uskupení Pro Třebíč sestavilo novou koalici, pokračuje s ANO a lidovci
Vítězné uskupení Pro Třebíč sestavilo novou koalici, pokračuje s ANO a lidovci

V Třebíči se na koalici dohodlo vítězné uskupení Pro Třebíč s hnutím ANO a uskupením Živé město, k těmto...

DRBNA HISTORIČKA: Zvon Zuzana podruhé. Jihlavany překvapuje i po staletích
DRBNA HISTORIČKA: Zvon Zuzana podruhé. Jihlavany překvapuje i po staletích

Zvon Zuzana, třetí největší v Čechách i na Moravě má to štěstí, že visí právě ve věži kostela sv. Jakuba v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.