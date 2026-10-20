Koalici v Havlíčkově Brodě dohodla vítězná ODS s ANO, lidovci a Městem moderně

Koalici v Havlíčkově Brodě dohodla vítězná ODS s ANO, lidovci a Městem moderněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Koalici v Havlíčkově Brodě dohodla vítězná ODS s ANO, lidovci a Městem moderněZdroj: facebook Zbyněk Stejskal starosta města Havlíčkův Brod
Článek byl publikován 20.10.2026 13:53
Ke kuriózní nehodě došlo včera dopoledne v Žďáru nad Sázavou. Do vozidla autoškoly narazil motorkář, který...
Obě nástupiště má hotové nová zastávka MHD v Jihlavě. Trolejbusy na linkách D a H tam začnou zastavovat...
V Třebíči se na koalici dohodlo vítězné uskupení Pro Třebíč s hnutím ANO a uskupením Živé město, k těmto...
Zvon Zuzana, třetí největší v Čechách i na Moravě má to štěstí, že visí právě ve věži kostela sv. Jakuba v...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
- Dvacetiletý cizinec zapálil gymnázium, minulý týden ho policisté zadrželi
- Motorkář narazil do autoškoly. Sám přitom neměl papíry a motorka byla bez značek
- V centru Jihlavy bude zastávka MHD Dvořákova. Vyžádá si zúžení jízdních pruhů
- Vítězné uskupení Pro Třebíč sestavilo novou koalici, pokračuje s ANO a lidovci