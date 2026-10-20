Reklama
V 17. a 18. století se ze šílenství stal výnosný obchod. Počet soukromých blázinců narůstal spolu s nechtěnými "blázny"Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Do 19. století neexistovala žádná státní centralizovaná forma institutů věnujících se pacientům trpících duševními nemocemi. Tito lidé se tak často dostávali do tzv. soukromých blázinců. Co se dělo za jejich zdmi?
V 17. a 18. století se ze šílenství stal výnosný obchod. Počet soukromých blázinců narůstal spolu s nechtěnými "blázny"Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 20.10.2026 13:30
Reklama
Zapomeňte na nudu! Objevte fascinující svět souhvězdí a přesvědčte se, zda dokážete rozpoznat hvězdné konstelace v našem vzrušujícím kvízu
Použití chemických zbraní není možné jen v moderních časech. I ve starořímské době byla použita toxická směs pro obranu města
Nejen v moderní době jsou používány chemické zbraně. Již v dávných dobách byly využívány a některé druhy...
Tyrkysová, fuchsie, okrová či leknínová. Zjistěte v našem kvízu, jaký znalec barev a jejich odstínů jste vy
Barvy jsou zajímavé, pokud dokážeme ocenit krásu jednotlivých odstínů. Když projdete kolem zelené barvy,...
Kniha Exodus popisuje spory Hospodina s faraonem. Dodnes však není jasné, kdo v té době v Egyptě vládl
Příběhy psané v Bibli lze ve většině případů alespoň rámcově zařadit do některého z historických období...
Čapek byl vynikající spisovatel, jeho vliv ale sahal daleko za jeho vlastní profesi
Jeho výroky by se daly tesat do kamene, jeho postřehy, ač staré téměř století, nás dodnes naplňují úžasem....
NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíleVšechny články tohoto autora →
Bohemians mají konečně stavební povolení, budování stadionu začne tribunou u zastávky
Pražská Drbna
dnes, 15:10
1 min
Konec podpory pro starší telefony: Android Auto brzy přestane fungovat na Androidu 10
Mobify.cz
dnes, 15:10
4 min
Přestaňte na dovolené sbírat kuželovité mušle: Tento zákeřný tvor probodne i 5mm neopren a paralyzuje dýchání
Svět cestovatele
dnes, 15:07
2 min
Řízky nejsou jen trojobal a pánev: Jak z české klasiky dostat křupavou kůrku a šťavnatý střed
Cooky.cz
dnes, 15:05
3 min
Pohádka o králíčkovi Felixovi II., který našel v mrkvi ukrytou mapu ke kouzelné zahradě plné obří kořenové zeleniny
Pohádky bez konce
dnes, 15:05
1 min
Reklama
Na Česko se ženou vichry a lijáky. Varování na 24 hodin platí pro čtyři kraje
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:05
Stačí jeden kus starých silonových punčoch a cibule vydrží čerstvá až 12 měsíců. Většina lidí ji přitom skladuje úplně špatně
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 15:04
2 min
Pokus o vloupání skončil zatčením zloděje během pouhých 15 minut. Manželé ho přelstili jednoduchým ochranným fíglem
Světkreativity
dnes, 15:01
2 min
Kontaminovanou oblast na Šumavě obežene plot, starosty o tom nikdo neinformoval
Plzeňská Drbna
dnes, 15:01
2 min
Cesta do Polska bude na dlouhé lokte. Průtah v Náchodě čeká až do léta omezení
Hradecká Drbna
dnes, 15:01
1 min
Reklama
Vémola po návratu do klece splatil dluh 15 milionů za kauci. Výplatu za zápas ani neviděl, přidal géčko a pozemky
MMAMAG.cz
dnes, 15:01
4 min
Kolonisté vykáceli les a dovezli krysy. Nejtěžší hmyz světa zůstal na jediném ostrově. Vrátit ho pomohl mechanismus, který zoo převzala z farmy
VědaŽivě.cz
dnes, 15:00
7 min
Tři české lázně čerpají vodu z pravěkého moře pod Slezskem. Minerály v solance okysličují srdce i mozek, klíčem je koncentrace jódu
VědaŽivě.cz
dnes, 15:00
6 min
Miska vody vedle bedny s jablky rozhodne, jestli vydrží do jara, nebo scvrknou za pár týdnů. Důvod je prostý
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 15:00
4 min
CENTRUM o páté: Národní divadlo se loučilo s Jiřím Štěpničkou, další rodiny zasáhly tragické ztráty
Be Native extra
dnes, 15:00
3 min
Reklama
Znalec Francie prozrazuje. Protestovat se učí už ve škole. Integraci nezvládli
Aktuálně.cz - Podcasty
dnes, 15:00
Brněnští vědci chtějí lépe chránit přírodu. Senzory odhalí stres rostlin i nemoci zvířat
Brněnská Drbna
dnes, 15:00
2 min
Znalec Francie prozrazuje. Protestovat se učí už ve škole. Integraci nezvládli
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:00
Cibule skladovaná ve vrstvách začne hnít do měsíce. Stačí ji rozložit jinak a vydrží až deset měsíců bez jediné skvrny
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 15:00
4 min
Tmavě hnědé popelnice i na Nové Ulici. Olomouc rozšíří třídění zbytků
Hanácká Drbna
dnes, 14:59
1 min
Reklama
Fanoušci Winnipegu vytvořili Hellebuyckovi počítadlo peněz, o které přišel. Teď se může vrátit a ve hře je trejd za dva Čechy
SportyŽivě
dnes, 14:55
6 min
Forthing S7 REEV: Téměř pětimetrový liftback s elektrickým pohonem a dojezdem až 1 250 km
Autofilter.sk
dnes, 14:50
1 min
Slávisté válcují Evropu, vyhráli i na Fenerbahce. Mladíci už mají postup téměř jistý
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 14:48
Lékaři jim radili potrat, oni odmítli. Josef Polášek promluvil o dceři, která má za sebou tři operace srdce
VIPživot.cz
dnes, 14:45
2 min
Fanoušci Bohemians slaví podruhé za týden. Po výhrách v lize přišla zpráva, na kterou čekali desítky let
SportyŽivě
dnes, 14:41
6 min
Reklama
Vyhlídková věž Nové radnice se uzavře. Infocentrum projde modernizací
Ostravská Drbna
dnes, 14:39
1 min
Ve 40. letech jich byly vyrobeny miliony. Teď po nich sběratelé šílí a platí 40 000/kus
FAJNTIP.cz
dnes, 14:30
3 min
El Niño změnil barvu oceánu. Z nových satelitních snímků jde strach
NESPECHEJ.cz
dnes, 14:30
3 min
Panoptikum Města pražského: Zapřená manželka, chybné počty a drobnosti, které tvůrcům unikly
Seriálový svět
dnes, 14:26
4 min
Češi úplně nesmyslně podpalují krb zezdola. Moderní metoda hoření seshora zaručí čisté sklo bez sazí
ChytřeNaTo.cz
dnes, 14:26
5 min
Reklama
Kam zmizel Létající Čestmír? V Mongolsku byl jako Michael Jackson, hrát mu nedoporučil lékař
influgranti.cz
dnes, 14:26
2 min
Nora Fridrichová znovu v České televizi! Po bouřlivém odchodu překvapila po boku Roberta Záruby
Aplausin.cz
dnes, 14:21
2 min
Zapomněli na víčko a přišli o letoun za 560 milionů. Vyšetřování přineslo nové zjištění
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 14:20
Stěhovací krabice nejsou výpověď. Dodavateli elektřiny doložte konec nájmu
ChytřeNaTo.cz
dnes, 14:19
4 min
Infantino se omluvil, ale UEFA mu nevěří. Šéf FIFA dostal lhůtu a musí zodpovědět 42 otázek, včetně své vlastní odměny
SportyŽivě
dnes, 14:16
6 min
Reklama
Love Island: Influencerka obvinila Zorku Hejdovou z poměru s účastníkem. Moderátorka zvažuje žalobu
influgranti.cz
dnes, 14:14
2 min
Anonymní knížka neměla dveře úplně dokořán. Do výběru mohlo promluvit heslo
Retro Radar
dnes, 14:13
3 min
Žádná daň pro svobodné. Stát v roce 1992 trestal každého, kdo doma neživil hladové krky
Retro Radar
dnes, 14:13
4 min
Du Plessis chce zpátky pás střední váhy a pak dobýt polotěžkou. Jsem dost velký na obě divize, říká
MMAMAG.cz
dnes, 14:12
4 min
Nový Lapčíkův mediální projekt budou vytvářet dvě desítky lidí. „Nejsme zpravodajský web, jsme pořady.“
Borovan.cz
dnes, 14:10
2 min
Reklama
Reklama
Stát to potvrdil: tyto ročníky půjdou do důchodu později a dostanou méně. Zjistěte, jestli se to týká i vás
Přestaňte na dovolené sbírat kuželovité mušle: Tento zákeřný tvor probodne i 5mm neopren a paralyzuje dýchání
Konflikt před Národním divadlem. Neznámého muže na pohřeb Štěpničky nepustili
Nora Fridrichová znovu v České televizi! Po bouřlivém odchodu překvapila po boku Roberta Záruby
Loď stará 2400 let, která se nikdy nerozpadla: jak nebývalý objev z Černého moře mění dějiny
Reklama
Reklama