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V 17. a 18. století se ze šílenství stal výnosný obchod. Počet soukromých blázinců narůstal spolu s nechtěnými "blázny"

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Do 19. století neexistovala žádná státní centralizovaná forma institutů věnujících se pacientům trpících duševními nemocemi. Tito lidé se tak často dostávali do tzv. soukromých blázinců. Co se dělo za jejich zdmi?
V 17. a 18. století se ze šílenství stal výnosný obchod. Počet soukromých blázinců narůstal spolu s nechtěnými "blázny"

V 17. a 18. století se ze šílenství stal výnosný obchod. Počet soukromých blázinců narůstal spolu s nechtěnými "blázny"

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 13:30

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