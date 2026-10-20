Milan Peroutka promluvil o partnerovi: Přiznal, co se děje za zavřenými dveřmi!

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Zpěvák a herec Milan Peroutka (36) rozhodně ví, jak na sebe strhnout pozornost. Na kostýmní zkoušku muzikálu Kleopatra v pražském Divadle Broadway sice dorazil v obyčejné teplákové soupravě, na jevišti ale bude ukazovat nohy v sukni. V exkluzivním rozhovoru pro Aplausin.cz navíc promluvil o svém partnerovi Dominikovi, jeho kariéře na televizi Nova i o tom, zda by mu právě on mohl pomoci k návratu před televizní kamery. Sukně na jevišti? Diváci v prvních řadách mají výhodu!
Milan Peroutka je známý svou zálibou v extravagantních outfitech, v soukromí ale nejraději obléká tepláky. V připravované Kleopatře ho ovšem čeká pořádně odvážný kostým. „Už tady hrajeme muzikál Troja, kde je ta móda na jevišti velmi podobná jako v Kleopatře, takže už si pamatuju ze zkoušek, že nemám dávat příliš nohy od sebe,“ prozradil se smíchem. A přidal pikantní poznámku. „My tam máme teda i dvojité spodní prádlo. Říkám, že diváci v prvních řadách to mají s přidanou hodnotou.“ Český slavík se blíží. Dominik má opět co řešit!
Vedle divadelních kostýmů už zpěvák přemýšlí také nad outfitem na letošního Českého slavíka. Tentokrát by rád svůj vzhled propojil s novým albem Barikády, které má vyjít krátce před slavnostním večerem. „Já jsem jenom řekl, že bych rád, aby ten outfit nějakým způsobem s tím souvisel,“ vysvětlil Peroutka. S partnerem Dominikem už probírali první inspirace, konečná podoba ale zatím zůstává tajemstvím. Partner má vysoké pracovní nasazení. Peroutka neskrývá obdiv!
Řeč přišla také na Dominikovu kariéru v televizi Nova, kde se věnuje kreativní produkci. Milan na svého partnera nedá dopustit. „On je opravdu jeden z nejšikovnějších lidí, co jsem kdy potkal. Takže je mi ctí ho mít po svém boku,“ svěřil se otevřeně. Jejich společný život ale ovlivňuje Dominikovo obrovské pracovní nasazení. „Připadá mi, že v podstatě usíná s prací a vstává s prací,“ přiznal zpěvák, který ho v budování kariéry plně podporuje. Protekce na Nově? Peroutka má jasno!
Nabízí se otázka, zda by právě Dominik nemohl Milanovi otevřít dveře zpátky do televize Nova, kde v minulosti moderoval Snídani. Zpěvák však podobné spekulace odmítá. „Já samozřejmě chci dělat tu kariéru nezávisle na nikom. Co on dělá za show, tak to nespojujeme,“ zdůraznil. Přestože návrat před televizní kamery úplně nevylučuje, rád by uspěl především díky vlastním schopnostem. „Budu rád, když to bude na základě mého umu, a ne toho, že tam někoho mám,“ dodal pro Aplausin.cz. Návrat do Snídaně? Dvakrát do stejné řeky nevstoupí
Přestože má Milan Peroutka s moderováním bohaté zkušenosti, návrat do ranního vysílání zatím neplánuje. „Co se týče Snídaně, já si myslím, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš,“ vysvětlil. Televizní práci se však do budoucna nebrání. Jedno má ale jasně nastavené. I když se za Dominikem občas zastaví na natáčení, neznamená to, že automaticky dostane místo před kamerou. Své pracovní úspěchy si chce zkrátka vybudovat sám. Zdroj: Aplausin.cz