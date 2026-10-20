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Milan Peroutka promluvil o partnerovi: Přiznal, co se děje za zavřenými dveřmi!

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Zpěvák a herec Milan Peroutka (36) rozhodně ví, jak na sebe strhnout pozornost. Na kostýmní zkoušku muzikálu Kleopatra v pražském Divadle Broadway sice dorazil v obyčejné teplákové soupravě, na jevišti ale bude ukazovat nohy v sukni. V exkluzivním rozhovoru pro Aplausin.cz navíc promluvil o svém partnerovi Dominikovi, jeho kariéře na televizi Nova i o tom, zda by mu právě on mohl pomoci k návratu před televizní kamery.
Milan Peroutka

Milan Peroutka

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 11:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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