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Výpadek proudu zastavil provoz nové lanovky na Petřín, cestující se evakuovali

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Nedávno po rekonstrukci otevřenou lanovku na pražský Petřín dnes odpoledne zhruba na hodinu zastavil výpadek elektrického napájení. Plně obsazené kabiny zůstaly stát uprostřed trasy. Cestující se evakuovali.
Výpadek proudu zastavil provoz nové lanovky na Petřín, cestující se evakuovali

Výpadek proudu zastavil provoz nové lanovky na Petřín, cestující se evakuovali

Zdroj: Eva Hradilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 13:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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