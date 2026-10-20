Výpadek proudu zastavil provoz nové lanovky na Petřín, cestující se evakuovali

Výpadek proudu zastavil provoz nové lanovky na Petřín, cestující se evakuovaliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Výpadek proudu zastavil provoz nové lanovky na Petřín, cestující se evakuovaliZdroj: Eva Hradilová
Článek byl publikován 20.10.2026 13:18
V Praze 10 u stanice metra Depo Hostivař vznikne budova Metropolis Tower, která se po dokončení stane s...
Vedení Středočeského kraje se po dvou desítkách let rozhodlo, že je čas na novou vizuální identitu. Odborná...
Složky integrovaného záchranného systému zasahovaly v ulici Kutnohorská, kde srazilo policejní auto...
Komunální volby v Praze 8 vyhrála s 25 procenty koalice 8žije, Praha sobě a Zelení. Se skoro...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →