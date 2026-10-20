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Žádná daň pro svobodné. Stát v roce 1992 trestal každého, kdo doma neživil hladové krky

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Mezi lidmi se dodnes traduje, že v Československu existovala přísná daň pro svobodné, která mladým lidem bez rodiny strhávala z výplaty celých 40 procent. Skutečnost z konce roku 1992 byla trochu střízlivější, i když peněženky bezdětných zaměstnanců skutečně zasáhla. Zákon o dani ze mzdy totiž přirážku 40 procent skutečně ukládal, nepočítala se však z celkového hrubého výdělku, nýbrž pouze ze samotné vypočtené daně.
Pobočka banky na náměstí v Novém Jičíně s chodci a automobily v březnu 1992

Pobočka banky na náměstí v Novém Jičíně s chodci a automobily v březnu 1992

Zdroj: Sludge G / Wikimedia / CC BY-SA 2.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 14:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

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