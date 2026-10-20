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Révu z vlastní zahrady rozmnožíte zadarmo, ale 90 % zahrádkářů udělá chybu při uložení řízků a na jaře vytáhne suché klacíky

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Z vlastního keře získáte nové sazenice révy prakticky bez výdajů. Rozhoduje říjnový řez vyzrálého réví a zima v chladu, kde řízky nevyschnou ani nezplesniví.
Révu z vlastní zahrady rozmnožíte zadarmo, ale 90 % zahrádkářů udělá chybu při uložení řízků a na jaře vytáhne suché klacíky

Révu z vlastní zahrady rozmnožíte zadarmo, ale 90 % zahrádkářů udělá chybu při uložení řízků a na jaře vytáhne suché klacíky

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 20.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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