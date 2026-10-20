Manchester City sestoupí do druhé ligy, tvrdí renomovaný anglický novinář. Trest má být ještě tvrdší než u Juventusu

Devět let, více než sto porušení pravidel a schémata v celkové hodnotě přes 26 miliard korun. Takový je verdikt, který Premier League zveřejnila 29. září 2026. Trest ale zatím nepadl a klub se odvolal. Do tohoto ticha teď vstoupil Oliver Holt, jeden z nejzkušenějších sportovních komentátorů na ostrovech. V deníku Daily Mail s odkazem na zdroje blízké procesu napsal, že City nečeká vyhazov až do League Two. Čeká ho podle něj obří bodový odečet, který by sestup do Championship prakticky zaručil. A nemusí jít o jedinou ránu. Proto je potřeba oddělit tři vrstvy: co je rozhodnuto, co je napadeno a co je zatím jen předpověď.
Co komise skutečně rozhodla
První vrstva je ověřená a oficiální. Podle stanoviska Premier League City v sezonách 2009/10 až 2017/18 uzavíralo fiktivní smlouvy s komerčními partnery, uměle navyšovalo příjmy a snižovalo náklady. Ligovým orgánům předkládalo zkreslené účetní závěrky a významně porušilo finanční limity Premier League i UEFA. Když se pak začalo vyšetřovat, porušovalo povinnost spolupráce a dobré víry.
Mechanika vypadá jednoduše, i když se za ní skrývají tisíce stran. Část sponzorských plateb podle komise ve skutečnosti neposílali partneři klubu, ale ADUG, investiční skupina majitele. Na druhé straně účetnictví měly struktury jako Fordham pomáhat schovávat náklady, zejména odměny za obrazová práva hráčů a dalších osob.
Redigované rozhodnutí komise obsahuje i větu, která celou kauzu posouvá z roviny účetní nedbalosti do roviny úmyslu. City podle komise „jasně zamýšlelo obejít pravidla Premier League“. Prokázány byly všechny hlavní body obvinění s jedinou výjimkou, bodem 4(B).
Za verdiktem stojí 42 dnů slyšení, miliony dokumentů, výpovědi svědků i znalců a zhruba 7 000 stran přepisů. Proto se kauza táhne roky. Proto se nedá čekat, že odvolání skončí za pár týdnů.
Holtův scénář: ne League Two, ale Championship
Druhá vrstva je mediální, ale nepřichází z okraje. Holt začínal v listu Liverpool Daily Post and Echo, psal pro The Times a Daily Mirror a dnes je hlavním sportovním komentátorem Mail on Sunday a Daily Mail. Asociace britských sportovních novinářů ho v letech 2008 a 2011 vyhlásila sloupkařem roku. Když Holt napíše, že mluvil s lidmi „blízkými procesu“, britská fotbalová scéna zpozorní.
Jeho scénář má tři části:
- obří bodový odečet v aktuální sezoně, nastavený tak, aby sestup do Championship byl prakticky jistý,
- vysoká pokuta,
- možný další odečet pro následující sezonu, který by klub mohl držet ve druhé lize minimálně ještě rok.
Stejně podstatné je, co Holt odmítá. Vyloučení z Premier League a nový začátek v League Two, tedy ve čtvrté nejvyšší soutěži, považuje za nepravděpodobné. Důvodem je chaos, který by takový krok vyvolal. Co s rozehranou sezonou? Co s výsledky, které City už uhrálo? Sky Sports k tomu připomíná procesní past: vyloučený klub by musel žádat anglický svaz o návrat do fotbalové pyramidy a nového člena EFL by čekal vstup do League Two a hlasování 72 klubů.
Bodový odečet je naproti tomu čistý. Tabulka se přepočítá, sezona doběhne a sestup proběhne podle běžných pravidel. Sportovně by výsledek byl stejně drtivý, procesně je mnohem schůdnější. Podle nás právě tahle logika dělá z Holtovy předpovědi víc než bulvární šokovku.
Juventus, Everton a hranice dosavadních trestů
Evropský fotbal má pro takový trest jen jeden opravdu velký precedens. Juventus po skandálu Calciopoli v roce 2006 spadl do Serie B, začínal s devítibodovým odpočtem a přišel o dva tituly. Kauza se ovšem týkala ovlivňování rozhodcovského prostředí, ne účetnictví.
Holtův scénář pro City by byl v jednom ohledu tvrdší. Juventus si odseděl jednu sezonu ve druhé lize a vrátil se. City by podle Holta mohlo do Championship vstoupit s dalším mínusem, který by návrat oddálil.
Anglické měřítko je výrazně skromnější. Everton v sezoně 2023/24 dostal za porušení pravidel finanční udržitelnosti po odvolání šest bodů a v samostatném případě další dva. Celkem osm bodů, a už to tehdy působilo jako zemětřesení. Pro představu: aby odečet sestup skutečně zaručil, musel by u klubu, který běžně končí v horní polovině tabulky, jít o desítky bodů.
|Klub
|Kauza
|Trest
|Juventus (2006)
|Calciopoli
|Serie B, −9 bodů, odebrány 2 tituly
|Everton (2023/24)
|finanční udržitelnost
|−6 a −2 body, celkem −8
|Manchester City (2026)
|finanční pravidla PL
|zatím neuložen; podle Holta odečet zaručující sestup
Odvolání, leden a netrpělivá liga
Třetí vrstva je procesní. City podalo odvolání 1. října 2026 v 19:00, liga ho potvrdila o den později. Klub ve svém stanovisku k odvolání tvrdí, že rozhodnutí obsahuje zásadní právní, principiální i faktické chyby. Trvá na své nevině a odvolává se na „obsáhlý soubor nevyvratitelných důkazů“. Odvolací panel může odvolání vyhovět, zamítnout ho, nebo rozhodnutí komise změnit.
O trestu se navíc rozhoduje odděleně, v neveřejném řízení. Premier League zatím nezveřejnila datum sankčního verdiktu ani výsledku odvolání. Holt píše, že rozhodnutí o odvolání se nečeká před koncem ledna. Sezona 2026/27 končí 30. května 2027, takže pokud by odečet padl ještě v jejím průběhu, propad v tabulce by se projevil okamžitě. Formálně by City sestoupilo po posledním kole.
Generální ředitel ligy Richard Masters po verdiktu řekl, že Premier League chce postupovat rychle a dát jistotu lize, klubům i fanouškům. Holt jde dál: každý měsíc odkladu podle něj ligu poškozuje, protože soutěž je paralyzovaná nejistotou. Dá se čekat, že ostatní kluby chtějí jasno co nejdřív. Hrají o titul, o evropské poháry i o záchranu a nikdo neví, jestli jeden z konkurentů nakonec nezmizí z tabulky.
Dynastie, nebo éra s hvězdičkou
Uvnitř klubu se mezitím hraje dál. Pep Guardiola už na lavičce nesedí, po deseti letech a 20 velkých trofejích odešel. Důsledky verdiktu tak dopadnou na jeho nástupce Enza Marescu. Ten po rozhodnutí komise řekl, že klubu důvěřuje a že hráči i realizační tým se musí soustředit na to, co ovlivní na hřišti. Spekulovat o budoucnosti před koncem odvolání odmítl.
Žádné odchody nejsou potvrzené a smluvní klauzule hráčů veřejně známé nejsou. Sestup by ale podle nás okamžitě otevřel otázku, jak dlouho klub udrží hráče typu Erlinga Haalanda, Rúbena Diase nebo Jérémyho Dokua. Hvězdy jejich formátu chtějí hrát Ligu mistrů, ne středeční zápasy v Championship. Změnilo by se i to, kde budou čeští fanoušci City sledovat. Premier League vysílá CANAL+ Sport, dostupný například přes Oneplay. Práva na Championship drží podle dostupných přehledů do roku 2028 Nova Sport se streamováním na VOYO.
Odebrání titulů zatím oficiálně na stole není. Premier League mluví obecně o pokutách, bodových odpočtech a „jiných sportovních sankcích“. Agentura AP zaznamenala, že o přerozdělení trofejí se mluví jen hypoteticky. Právě tady se ale láme podstata celé kauzy. City už nebojuje jen o body v aktuální tabulce. Bojuje o to, jak se bude číst jeho poslední dekáda. Buď jako sportovní dynastie, nebo jako éra, kterou bude v historických tabulkách navždy provázet hvězdička.
Holt v textu dodává, že po odpykání trestu by klub měl dostat cestu k obnově. Větší otázkou by podle něj byla budoucnost současného vlastnického režimu, pokud odvolání neuspěje. Tituly z let 2009 až 2018 ve vitrínách v Manchesteru zatím stojí. Komise už ale popsala, odkud na ně byly peníze.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle