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Manchester City sestoupí do druhé ligy, tvrdí renomovaný anglický novinář. Trest má být ještě tvrdší než u Juventusu

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Nezávislá komise shledala Manchester City vinným z mnohaletých finančních přestupků. Podle Olivera Holta hrozí odečet bodů, který by klub prakticky poslal do Championship.
Manchester City sestoupí do druhé ligy, tvrdí renomovaný anglický novinář. Trest má být ještě tvrdší než u Juventusu

Manchester City sestoupí do druhé ligy, tvrdí renomovaný anglický novinář. Trest má být ještě tvrdší než u Juventusu

Zdroj: Manchester City
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 20.10.2026 14:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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