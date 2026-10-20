Na Ponavě mají zavřeno. Inspektoři v kavárně objevili myší trus i letitou špínu

Na Ponavě mají zavřeno. Inspektoři v kavárně objevili myší trus i letitou špínuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na Ponavě mají zavřeno. Inspektoři v kavárně objevili myší trus i letitou špínuZdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Potraviny na pranýři, Open House Brno
Článek byl publikován 20.10.2026 14:00
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