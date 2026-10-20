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Na Ponavě mají zavřeno. Inspektoři v kavárně objevili myší trus i letitou špínu

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Dennívýzva
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Stopy po myších návštěvnících, plesnivé potraviny a nánosy špíny. Potravináři v pondělí zavřeli kavárnu v největším brněnském parku Lužánky. Její provozovatel na sociálních sítích uvedl, že se pustí do úklidu. Otevřít by chtěl zhruba za týden.
Na Ponavě mají zavřeno. Inspektoři v kavárně objevili myší trus i letitou špínu

Na Ponavě mají zavřeno. Inspektoři v kavárně objevili myší trus i letitou špínu

Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Potraviny na pranýři, Open House Brno
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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