Vídeňský bramborový salát bez majonézy je svěží alternativa ke klasickému českému salátu

mám ráda i kvůli tomu, že si na nic nehraje. Nesnaží se být českým Vídeňský bramborový salát štědrovečerním salátem bez , je to prostě jiný typ jídla. Lehčí, kyselejší, voňavý po vývaru. majonézy Žádná těžká mísa, po které člověk chvíli přemýšlí, jestli ještě vstane od stolu. Tady se spoléhá na horký , ocet, trochu hořčice a brambory, které tu vývar zálivku nasají skoro samy.
Jednu věc bych ale
neobcházela: kupte voskové brambory typu A a zálivku na ně nalijte ještě ve chvíli, kdy jsou teplé. Studené už tolik nespolupracují. Teplé plátky do sebe natáhnou vývar, ocet i olej, salát pak drží vláčnost, ale nestojí v louži. Mně chutná už po půlhodině na kuchyňské lince. Druhý den z lednice má ovšem často ještě lepší, ostřejší chuť. Recept na lehký vídeňský bramborový salát
Doba přípravy: 35 minut + odležení alespoň 30 minut Co potřebujeme
Salát: 800 g voskových brambor 1/2 ks malé červené cibule 1 svazek pažitky 8 ks menších nakládaných okurek
Zálivka: 125 ml silného hovězího nebo drůbežího vývaru 3 lžíce bílého vinného octa 1 lžička dijonské nebo plnotučné hořčice 4 lžíce neutrálního oleje 1/2 lžičky cukru 1 lžička sušeného estragonu 1 lžička soli 1/2 lžičky čerstvě mletého pepře Postup přípravy klasického bramborového salátu na vídeňský způsob
1.
Brambory uvařte ve slupce v osolené vodě doměkka. Podle velikosti počítejte přibližně s 10-20 minutami. Vodu slijte, brambory nechte jen krátce zchladnout a ještě vlažné je oloupejte.
2. Oloupané
brambory nakrájejte na tenká kolečka nebo plátky. Cibuli nasekejte nadrobno, okurky pokrájejte na menší kostičky a pažitku nasekejte. Foto: Cooky.cz, Brambory bez majonézové peřiny: Vídeňský bramborový salát je lehčí klasika, která chutná i těm, kdo salátům běžně nefandí
3. Do misky dejte horký
vývar, ocet, hořčici, cukr, estragon, sůl a pepř a všechno dobře prošlehejte. Potom po částech přilévejte olej a dál šlehejte, až zálivka lehce zhoustne.
4. Teplé
brambory přesuňte do mísy, přidejte cibuli, okurky a pažitku. Přelijte zálivkou a míchejte opatrně. Spíš plátky obracejte lžící, než abyste je drtili, jinak z toho bude kaše.
5. Salát nechte aspoň
30 minut stát, klidně jen při pokojové teplotě. Může jít i do chladu. Pokud po odležení příliš zhoustne, vraťte mu vláčnost lžící nebo dvěma teplého vývaru.
TIP: Pokud chcete chuť posunout blíž k rakouské hospodě, dejte navrch těsně před podáváním ještě trochu čerstvé pažitky a několik lístků polníčku. Často kladené otázky o vídeňském bramborovém salátu
Musí v něm být majonéza?
Nemusí, a v klasické úpravě tam vlastně nepatří. Jemnost a lehce krémový dojem udělá kombinace
vývaru, hořčice a oleje, ne majonéza.
Jaké brambory jsou nejlepší?
Vezměte
salátové, tedy typu A. Moučnaté brambory se při míchání snadno lámou a salát rychle ztratí pěknou strukturu. Místo plátků pak v míse zůstane ochucená bramborová hmota.
Dá se připravit dopředu?
Ano, dokonce mu to většinou prospěje. Jen počítejte s tím, že brambory zálivku dál vstřebávají. Druhý den proto někdy stačí přidat trochu vývaru a znovu zlehka promíchat.
Má vůbec nějaký zdravotní bonus?
Brambory nejsou jen obyčejná příloha, kterou člověk přihodí na talíř ze zvyku. Podle Healthline obsahují mimo jiné
vitamin C, draslík a rezistentní škrob, hlavně po uvaření a vychladnutí. Na tak běžnou surovinu slušné skóre.
Cordon bleu doma a lépe než v restauraci: Vepřová kapsa plněná šunkou a sýrem v dokonale křupavé strouhance
Smažené býčí žlázy s vídeňským bramborovým salátem: Pochoutka z dob minulých
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline