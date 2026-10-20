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Vídeňský bramborový salát bez majonézy je svěží alternativa ke klasickému českému salátu

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Vídeňský bramborový salát mám ráda hlavně proto, že se netváří jako česká štědrovečerní klasika v převleku. Žádná majonéza, žádná těžká mísa, po které si člověk potřebuje na chvíli lehnout. Místo toho přijde na řadu horký vývar, ocet, trochu hořčice a brambory, které to všechno pěkně natáhnou.
Fotografie k Vídeňskému bramborovému salátu

Fotografie k Vídeňskému bramborovému salátu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Brambory bez majonézové peřiny: Vídeňský bramborový salát je lehčí klasika, která chutná i těm, kdo salátům běžně nefandí
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 13:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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