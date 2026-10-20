V Albertu už týden nefunguje aplikace. Udělali úžasnou věc i pro ty, co ji neměli

Zákazníci řetězce Albert si už téměř týden nemohou pomoci aplikací Můj Albert. Firma přitom zatím neví, kdy se vše vrátí do normálu. Na sociálních sítích napsala: „Mrzí nás to, ale v tuto chvíli nejsme schopni sdělit termín obnovení plné funkčnosti aplikace. Jakmile budou potíže vyřešeny, budeme o tom informovat.“
Slevy pro všechny, body zůstávají
Po několika dnech výpadku sáhl Albert k mimořádnému opatření. Výhodnější ceny dočasně platí pro všechny zákazníky, tedy i pro ty, kdo aplikaci vůbec nemají nainstalovanou.
Řetězec zároveň ujišťuje, že všechny prodejny fungují bez omezení. Zákazníci také podle něj nepřijdou o nasbírané body ani kredity. Aplikaci prý firma vypnula preventivně z vlastní iniciativy, aby ochránila data zákazníků i zaměstnanců.
Problémy napříč skupinou Ahold Delhaize
Český Albert patří do nizozemské skupiny Ahold Delhaize a potíže se týkají i dalších firem v ní zahrnutých. Nejvíc se komplikace projevily u nizozemského Albert Heijn. Tam nefungovaly online služby ani zákaznická podpora a částečně vázlo i zásobování. Některé prodejny proto během týdne neměly dost zboží, hlavně ovoce a zeleniny.
Od minulé středy se provoz postupně vrací k normálu. Online prodej a rozvoz ale zatím stále nefungují.
Mateřská společnost Ahold připustila, že už několik dní řeší „bezpečnostní incident“ ve své počítačové síti. Některé systémy preventivně odpojila, aby se případní útočníci nedostali hlouběji. Zda šlo skutečně o hackerský útok, zatím nepotvrdila. Podle nizozemských médií také nic nenasvědčuje tomu, že by někdo ukradl data zákazníků nebo firmy.
Útoky i v Belgii a ve Francii
Potíže měl tento týden také belgický Delhaize, který rovněž patří do skupiny. Kybernetickému útoku čelily i stovky francouzských supermarketů. Hackeři tam na dálku vypnuli chladicí systémy, případně spustili odmrazování s teplotami až kolem 50 °C, což vedlo ke znehodnocení potravin.
Není zatím jasné, zda jsou jednotlivé incidenty propojené, ani kdo za nimi stojí. Čeští zákazníci mohou do obnovení aplikace nakupovat v prodejnách běžně a zvýhodněné ceny využít i bez ní. O dalším vývoji chce Albert informovat, jakmile se potíže podaří odstranit.
Zdroje článku: bbc.com, chip.cz, tn.nova.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová