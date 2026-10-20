Kam zmizel Létající Čestmír? V Mongolsku byl jako Michael Jackson, hrát mu nedoporučil lékař

Lukáš Bech se proslavil jako Čestmír Trnka v seriálu Létající Čestmír. Bylo mu deset let a před kamerou stál vedle Vladimíra Menšíka. Zatímco diváci si ho dodnes spojují s dětským hrdinou, on se herectví nakonec profesně nevěnoval.
K filmu se dostal díky tetě, která pracovala na Barrandově. Jeho fotografii poslala režisérce Věře Chytilové, která ho obsadila do filmu
Panelstory aneb Jak se rodí sídliště. Pak přišly další role a v roce 1983 natáčení Létajícího Čestmíra, kde si zahrál syna postavy Vladimíra Menšíka. Na slavného hereckého kolegu vzpomíná rád. „Naopak, byl ke mně velmi přátelský. řekl Bech. Byl to super herec, kterého celý národ oprávněně miluje. Byl to perfektní srandista,“
Herectví mu ale začala komplikovat střední škola. Zatímco na základní škole ho na natáčení uvolňovali, později už to nešlo.
„Dostal jsem se do puberty a přešel ze základní školy na střední. Tam mi bylo ředitelstvím sděleno, že éra jako na základní škole skončila, že mě nebudou uvolňovat na natáčení,“ vzpomínal před časem. Lukáš Bech se občas objeví ve společnosti (foto: NextFoto) Herectví mu nedoporučil ani lékař
Další překážkou byl jeho hlas. Bech vysvětlil, že mu lékař na foniatrii nedoporučil studium herectví. Hrozilo totiž, že by o hlas mohl přijít úplně.
„Lékař mi řekl, že se mám vyhnout profesím, jako je učitelství, právničina a herectví,“ uvedl.
Herectví se přesto úplně nevzdal. Občas přijal menší roli nebo se objevil v reklamě, jeho hlavní pracovní náplní se ale stala práce lokačního. To znamená, že pro filmy, reklamy a další natáčení vyhledává vhodná místa a pomáhá řešit, jak se na ně dostane štáb, technika i herci.
popsal svou profesi. Zkušenosti z natáčení mu tak zůstaly užitečné, jen nestojí pokaždé před kamerou. „Vybírám lokace pro filmy, reklamy nebo klipy,“ Čestmír už mu dnes nevadí
Přestože od premiéry
Létajícího Čestmíra uplynuly desítky let, diváci Becha poznávají dodnes. Sám přiznal, že mu dříve opakované otázky na slavnou roli někdy vadily. „Teď už ne. Jsem v jiném stadiu života,“ řekl s úsměvem.
Seriál navíc nezůstal jen českou vzpomínkou. Bech mluvil o jeho popularitě ve Vietnamu a Mongolsku, tam si dle svých slov připadal jako Michael Jackson.
tvrdil. Jeho další život se tak od dětské slávy odvíjel jinak, než by si tehdy diváci možná představovali. Filmové prostředí mu zůstalo blízké, ale místo čekání na další velkou roli si našel práci, která se odehrává hlavně mimo záběr kamery. „Mám skutečně ověřeno, že seriál byl neuvěřitelně populární na dvou územích, a sice v Mongolsku, což je krásná země a chystám se do ní, a právě v tom Vietnamu,“
Zdroje: redakce, lifee.cz, zeny.iprima.cz, idnes.cz