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Charlotte Štiková v ohrožení života: Z porodnice poslala znepokojivý vzkaz

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Charlotte Štiková Stefan (30) prožívá náročné chvíle. Místo poklidných příprav na příchod svého prvního potomka skončila v porodnici na Bulovce. Lékaři jí zjistili závažné zdravotní komplikace. Na sociálních sítích se svěřila, že trpí extrémní anémií a její hodnoty hemoglobinu klesly na život ohrožující úroveň. Musela proto podstoupit krevní transfuze. Pro Aplausin.cz se následně vyjádřil její manžel Martin, který popsal, co přesně se stalo a jak je na tom Charlotte nyní.
Charlotte Stefan Štiková bude rodit v listopadu.

Charlotte Stefan Štiková bude rodit v listopadu.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 12:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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