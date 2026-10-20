Charlotte Štiková v ohrožení života: Z porodnice poslala znepokojivý vzkaz

Charlotte Štiková je v nemocnici. Charlotte Štiková má zdravotní problémy. Charlotte Štiková dostává krevní infuze. Monika je zvědavá, jak manželé péči o dítě zvládnou Martinovi a Charlotte se daří. Charlotte Stefan Štiková bude rodit v listopadu. Charlotte dala miminku jméno po zesnulé sestře Charlotte snad nikdy nevypadala lépe. Na své baby shower neměla nikoho z rodiny Charlotte a Ornella našly k sobě znova vztah.
Charlotte Štiková Stefan (30) prožívá náročné chvíle. Místo poklidných příprav na příchod svého prvního potomka skončila v porodnici na Bulovce. Lékaři jí zjistili závažné zdravotní komplikace. Na sociálních sítích se svěřila, že trpí extrémní anémií a její hodnoty hemoglobinu klesly na život ohrožující úroveň. Musela proto podstoupit krevní transfuze. Pro Aplausin.cz se následně vyjádřil její manžel Martin, který popsal, co přesně se stalo a jak je na tom Charlotte nyní.
Drama krátce před porodem
Charlotte Štiková Stefan, která se s manželem Martinem Stefanem těší na narození prvního společného dítěte, vyděsila své sledující. Zveřejnila fotografie přímo z nemocničního lůžka a přiznala, že její těhotenství provázejí vážné zdravotní komplikace. Skončila v péči lékařů porodnice na Bulovce. Vyšetření podle jejích slov odhalila extrémně nízkou hladinu hemoglobinu, která může představovat vážné ohrožení zdraví. Charlotte proto musela zahájit léčbu, jejíž součástí jsou také krevní transfuze.
"Jeli jsme se přihlásit do porodnice a při testech jí zjistili špatné hodnoty. Když jsme poté přijeli domů, tak nám volali z nemocnice, aby jsme se tam vrátili," uvedl její manžel pro Aplausin.cz. Život ohrožující hodnoty
O nepříjemné diagnóze se Charlotte rozhodla promluvit prostřednictvím sociálních sítí.
"Mám extrémní anémii, kde mi bylo naměřeno 43 g/l, přitom norma je například kolem 140 g/l. Takže moje hodnota už je život ohrožující," svěřila se Charlotte na Instagramu. Takto výrazný pokles hemoglobinu je mimořádně závažný. Hemoglobin je totiž součástí červených krvinek a zajišťuje přenos kyslíku do jednotlivých tkání a orgánů. Jeho kriticky nízká hladina může způsobovat výraznou slabost, dušnost, závratě nebo bušení srdce. V těžkých případech může vést i k závažným komplikacím. Charlotte nyní podstupuje krevní transfuze, které mají pomoci její zdravotní stav stabilizovat. "Je pořád v nemocnici. Zachvilku za ní jedu. Stále jí dávají infuze. Hodnoty už mají být lepší, ale stále není jisté, do kdy si ji tam ponechají," dodal pro Aplausin.cz její manžel. Strach o nenarozenou dceru
Přestože Charlotte čelí nepříjemným zdravotním problémům, jednu zásadní zprávu mohla svým sledujícím sdělit. Její nenarozená dcera Scarlett je podle dosavadních informací v pořádku.
"Naštěstí miminko je v pořádku a to je to nejdůležitější," napsala nastávající maminka, pro kterou je zdraví dítěte pochopitelně na prvním místě. Těžká anémie během těhotenství přitom vyžaduje zvýšenou pozornost lékařů. Nedostatek hemoglobinu totiž omezuje schopnost krve přenášet kyslík, což může představovat riziko nejen pro samotnou matku, ale v některých případech také pro vyvíjející se plod. Charlotte je proto nyní pod dohledem zdravotníků, kteří se snaží její stav stabilizovat. Z nemocnice poslala další vzkaz
Ani během náročné hospitalizace Charlotte neztrácí svůj typický nadhled. S fanoušky se podělila také o fotografii z nemocničního lůžka, na které se ukázala bez výrazného líčení. Přiznala přitom, že díky výsledkům vyšetření konečně pochopila, proč ji v poslední době trápily výrazné kruhy pod očima a proč působila unaveně či nemocně. Právě bledost a vyčerpání totiž mohou patřit mezi projevy závažné chudokrevnosti. Přestože léčba ještě neskončila, Charlotte se snaží zůstat pozitivní.
"Další infuze dokopána a zítra pokračujeme," vzkázala svým sledujícím. Zároveň nezapomněla poděkovat zdravotnickému personálu porodnice na Bulovce, který se o ni během hospitalizace stará. Místo příprav na porod přišly komplikace
Ještě začátkem října přitom nic nenasvědčovalo tomu, že by měla Charlotte v nejbližší době řešit tak závažné zdravotní problémy. Na sociálních sítích se pochlubila těhotenskými fotografiemi a těšila se na novou životní kapitolu. S manželem Martinem Stefanem očekává narození svého prvního potomka. Dvojice už také prozradila, že se těší na holčičku, pro kterou vybrala jméno Scarlett. Radostné očekávání však nyní vystřídaly obavy o zdraví nastávající maminky. Charlotte se musí soustředit především na léčbu a zotavení, aby mohla přivítat svou dceru v co nejlepší kondici.
Zdroj: Aplausin.cz/Instagram.com