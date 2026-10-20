Datové schránky čeká změna přihlášení. Návrh ruší certifikát v portálu, běžné heslo má zůstat

Zpráva o rušení přihlášení může snadno vyvolat obavu, že člověk ze dne na den ztratí přístup k úředním zprávám. Předložený návrh je ale podstatně užší. Týká se jedné konkrétní metody v klientském portálu datových schránek, nikoli všech způsobů vstupu do systému. Materiál je v připomínkovém řízení a navrhovaná změna tedy zatím není účinným pravidlem. Pro běžného uživatele je nyní užitečnější zjistit, jak se přihlašuje, než pod tlakem titulku překotně měnit nastavení.
Certifikát v portálu používá jen část uživatelů
Podle odůvodnění Digitální a informační agentury využívá dotčený způsob přihlášení přibližně 5 000 uživatelů z více než čtyř milionů. Jde o odhad předkladatele, nikoli o počet všech lidí pracujících s datovými schránkami přes certifikát. Agentura v dokumentu popisuje také náklady na pořízení a obnovování certifikátu na straně uživatele a údržbu této metody na straně systému. Nová podoba klientského portálu s ní už nemá počítat. Z toho však neplyne, že by se rušilo samotné přihlášení uživatelským jménem a heslem.
Nadále mají být k dispozici i další způsoby vstupu, včetně Identity občana a Mobilního klíče eGovernmentu. Pro uživatele je důležité rozlišovat přístup do datové schránky od použití její identity při vstupu do jiné služby. Tuto druhou situaci popisujeme u přihlašování do Portálu občana pomocí datové schránky. Podobné názvy totiž mohou svádět k představě, že změna jedné přihlašovací metody zasahuje všechny elektronické služby současně. Takto široce návrh koncipován není.
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Firemní spisová služba je jiný případ
Zásadní výjimka se týká externích aplikací, například elektronických spisových služeb. U nich návrh zachovává použití certifikátu pro připojení k systému datových schránek. Odůvodnění vysvětluje, že v takovém případě se ověřuje aplikace jako celek, zatímco do klientského portálu se přihlašuje konkrétní člověk. Předkladatel zároveň uvádí, že pro toto aplikační propojení není k dispozici srovnatelně bezpečná náhrada. Zpráva o rušení certifikátu v portálu proto není pokynem k odstranění certifikátu z firemního systému.
Pokud schránku spravuje účetní kancelář nebo ji firma napojila na vlastní software, vyplatí se nejprve zjistit, které části nastavení se změna vůbec týká. Uživatel by neměl zaměňovat svou osobní přihlašovací metodu s technickým propojením aplikace. Ověření u správce systému může předejít zbytečnému zásahu do fungující komunikace. Zvlášť důležité je to tam, kde se dokumenty zpracovávají přes externí aplikaci a uživatel její technické připojení běžně nevidí.
Mobilní klíč je potřeba nejprve propojit s účtem
Oficiální nápověda datových schránek uvádí, že možnosti přihlášení lze spravovat v nastavení účtu. Mobilní klíč je před použitím potřeba zaregistrovat k příslušnému účtu; samotná přítomnost aplikace v telefonu nestačí. Nápověda počítá i s možností přidat další klíč jako zálohu pro případ ztráty zařízení. Při přechodu na jinou metodu je proto rozumné nejprve ověřit, že nové přihlášení skutečně funguje. Teprve potom má smysl řešit omezení starých způsobů přístupu.
Pozornost si zaslouží zejména volba vypnout přihlašování heslem. Podle našeho testu se takové nastavení vztahuje na přístup přes portál i externí aplikace. Uživatel firemního systému by proto měl jeho dopad předem probrat se správcem, nikoli ho považovat za automatický krok vyžadovaný návrhem. Elektronickou identitu lze přitom využít i při dalších praktických kontrolách, například když řešíte, jak si zkontrolovat odpracované roky v evidenci ČSSZ. Jde ovšem o samostatnou službu s vlastním přihlášením a účelem.
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Navržený termín ještě není platnou změnou
Materiál předložený v říjnu má připomínkovou lhůtu do 30. října 2026 a počítá s účinností od 1. ledna 2027. Jde o návrh změny vyhlášky, nikoli o již dokončenou úpravu. V připomínkovém řízení se může znění ještě změnit. Pro člověka, který dotčený certifikát skutečně používá, je nyní praktickým krokem připravit si jinou funkční možnost přístupu a sledovat konečné pravidlo. Není důvod kvůli nehotovému návrhu rušit fungující připojení firemní aplikace.
hlidacstatu.cz, datovka.gov.cz, finance.cz