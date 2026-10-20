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Datové schránky čeká změna přihlášení. Návrh ruší certifikát v portálu, běžné heslo má zůstat

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Kdo se do datové schránky přihlašuje běžným jménem a heslem, nemusí kvůli návrhu automaticky měnit své návyky. Digitální a informační agentura chce zrušit jinou možnost: přístup do klientského portálu pomocí uživatelského jména, hesla a autentizačního certifikátu. U firemních aplikací přitom certifikáty mají zůstat. Rozhodující je, jakým způsobem schránku skutečně používáte.
Elektronická komunikace s úřady se opět změní. Datovky budou fungovat jinak.

Elektronická komunikace s úřady se opět změní. Datovky budou fungovat jinak.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 13:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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