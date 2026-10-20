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Stěhovací krabice nejsou výpověď. Dodavateli elektřiny doložte konec nájmu

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Při zániku práva k odběrnému místu lze vypovědět i fixovanou dodávku energií bez postihu. Rozhodují doklady a doručení, nikoli samotné stěhování.
Kovový klíč BKS na kroužku na tmavém pozadí.

Kovový klíč BKS na kroužku na tmavém pozadí.

Zdroj: Pittigrilli / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 14:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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