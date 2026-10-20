Stěhovací krabice nejsou výpověď. Dodavateli elektřiny doložte konec nájmu

Fixace elektřiny nemusí pokračovat až do sjednaného konce, když vám skončí nájem. Při zániku práva k odběrnému místu zákon umožňuje výpověď bez postihu. Samotné odstěhování ale nestačí a patnáctidenní doba neběží hned od doručení.
Byt vyklizený, klíče připravené k předání a ve smlouvě na elektřinu ještě rok fixace. Při skončení nájmu nemusíte automaticky čekat, až doběhne i smlouva s dodavatelem. Je však potřeba oddělit tři věci: kdy zaniklo vaše právo byt užívat, kdy dodavatel dostal výpověď a kdy skutečně skončí dodávka na vaše jméno.
Možnost odejít bez postihu upravuje
§ 11e odst. 1 energetického zákona. Týká se spotřebitelů i podnikajících fyzických osob, které odebírají elektřinu z nízkého napětí nebo plyn s roční spotřebou do 630 MWh. Platí pro smlouvu o dodávce i o sdružených službách dodávky. U běžné domácnosti proto může pomoci také se smlouvou na dobu určitou, jejíž fixace dosud běží. Odstěhování a konec nájmu nejsou totéž
Zákonným důvodem je zánik vlastnického nebo užívacího práva k odběrnému místu.
ERÚ jako typické situace uvádí prodej nemovitosti a ukončení nájmu. Jestliže se přestěhujete k partnerovi, ale původní nájem dál trvá, samotná změna adresy tuto podmínku nesplňuje. Stejně tak vlastník neztrácí vlastnictví jen tím, že v bytě přestane bydlet.
Prakticky tedy nejdřív vytáhněte doklad, ze kterého plyne, jaké právo vám zaniklo a kdy. U nájemníka půjde například o dohodu o skončení nájmu. U prodávajícího o podklady k převodu vlastnictví. Obecná věta, že už na adrese nebydlíte, může nechat rozhodující okolnost nevysvětlenou. Pokud energie vyřizuje na své jméno pronajímatel a vy mu jen platíte zálohy, nejste smluvní stranou jeho dodavatelské smlouvy.
Samotné odstěhování smlouvu na energie neukončí. Rozhoduje zánik vlastnického nebo užívacího práva k odběrnému místu. Boivie / Wikimedia / CC BY 4.0 / zmenšeno Patnáct dnů se počítá až od dalšího měsíce
Výpovědní doba podle zákona začíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli. Stejný postup potvrzuje
návod Energetického regulačního úřadu. Dnem předání klíčů se tedy smlouva na energie sama nezavře. Rozhodující není ani datum, které napíšete na dopis.
Modelový výpočet pro rok 2026 ukazuje, co udělá přelom měsíce. Předpokládejme, že právo k původnímu odběrnému místu už zaniklo a dodavateli doručujete řádnou výpověď:
Doručení dodavateli Začátek výpovědní doby Poslední den výpovědní doby 31. srpna 2026 1. září 2026 15. září 2026 1. září 2026 1. října 2026 15. října 2026
Jediný den rozdílu v doručení tady posune konec o celý měsíc, konkrétně o 30 dnů. Nejde o sankci ani o třicetidenní výpovědní dobu navíc. Je to důsledek čekání na první den dalšího měsíce. Výpočet popisuje zákonnou cestu; případnou dohodu s dodavatelem na jiném termínu je potřeba řešit zvlášť.
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ERÚ nabízí
vzor výpovědi podle § 11e odst. 1. Obsahuje údaje dodavatele i zákazníka, číslo a datum smlouvy, adresu odběrného místa a identifikátor EAN pro elektřinu nebo EIC pro plyn. Místo pro přílohu připomíná, že důvod odchodu je potřeba také doložit. Uveďte, kterou smlouvu vypovídáte a ke kterému odběrnému místu patří. Číslo měřidla nenahrazuje identifikátor EAN či EIC. Výslovně napište, že jde o výpověď podle § 11e odst. 1 kvůli zániku vlastnického nebo užívacího práva, a připojte datum zániku. Přiložte odpovídající doklad. Například E.ON pro tuto situaci uvádí smlouvu o prodeji nebo doklad o ukončení pronájmu. Konkrétní způsob doložení si ověřte u svého dodavatele. Výpověď podepište, doručte způsobem přijímaným dodavatelem a uschovejte důkaz doručení. Požádejte o písemné potvrzení data ukončení. Samotný telefonát vám datum doručení písemné výpovědi nedoloží.
Jestliže už právo skutečně zaniklo, nenechávejte odeslání na poslední chvíli. Tabulka ukazuje, proč se vyplatí hlídat skutečné doručení. Potvrzení dodavatele pak porovnejte s datem doručení a zákonným výpočtem, ne jen s datem stěhování.
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Výpověď a přepis na dalšího zákazníka spolu souvisejí, ale nejsou jedním úkonem. Podle
vysvětlení ERÚ k přepisu energií jde o ukončení smlouvy jednoho zákazníka a uzavření nové smlouvy pro stejné odběrné místo. S pronajímatelem či kupujícím proto domluvte návaznost a termíny potvrďte s dodavatelem. Nevybírejte automaticky ukončení s demontáží měřidla, pokud má v bytě dál někdo odebírat.
Při předání společně zapište datum, čísla měřidel a jejich stavy, u dvoutarifní elektřiny oba tarify. Údaje vyfoťte a nechte potvrdit v předávacím protokolu.
ČEZ doporučuje předávací protokol pro vzájemné odsouhlasení stavů. Kopii si ponechte a údaje předejte dodavateli způsobem, který pro přepis požaduje. Stav elektroměru zapište při předání bytu, u dvoutarifního odběru zaznamenejte oba tarify. Ilustrační snímek „Třífázový elektroměr“. Juandev / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Bez postihu neznamená bez poslední faktury. Odebraná energie a oprávněné platby do skončení smlouvy se stále vypořádají. Nezastavujte proto platby jen podle dne, kdy jste odvezli nábytek. V novém bydlení navíc nastavte zálohy podle tamního odběru; pomůže náš postup pro
nastavení záloh na elektřinu.
Pokud dodavatel přesto vyúčtuje sankci, požádejte písemně o její odůvodnění a přiložte výpověď, doklad o zániku práva a důkaz doručení. S nevyřešeným problémem se můžete obrátit na
spotřebitelské oddělení ERÚ. Při skončení nájmu si vedle energií pohlídejte také samostatné vypořádání kauce a úroků.