Kde se natáčelo Léto s kovbojem: Pastviny se nacházely blízko režisérovy chalupy a Bobovu chalupu najdete kousek pod Prahou

V letní komedii Léto s kovbojem z roku 1976 cestuje hlavní hrdina do Prahy, aby si nechal odstranit nevhodné tetování se jménem bývalé přítelkyně Zuzany. Tvůrci tuto pasáž umístili do útrob paláce Adria v Jungmannově ulici.
První rande u přírodního jezírka
Mladá psycholožka Doubravka tráví prázdniny na chatě se svým přítelem Bobou. Nevyrovnaný student medicíny se usilovně připravuje na opravnou státní zkoušku a dívce se vůbec nevěnuje. Osamělá žena začne utíkat do přírody, kde potkává živelného a bezprostředního pasáka krav Honzu. Rychle si uvědomí bezvýznamnost svého původního vztahu a po boku vesnického mladíka prožije romantické léto.
Zamilovanou dvojici ztvárnili Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík. Filmové první rande absolvovali u jezírka v obci Malá Lečice, která se nachází v údolí Kocáby v okrese Praha-západ. Sobeckého Bobu si zahrál Oldřich Vízner, jehož postava se učila v rekreačním objektu v osadě Sekanka. Samotná chata stojí v obci Hradištko na Nymbursku přímo nad Vltavou.
Pád do rybníka ve staré vesnici
Jádro příběhu filmaři zasadili do obce Bezdědice nedaleko Hostomic ve Středočeském kraji. Závistivá expřítelkyně Jitka s tváří Hany Čížkové zde u domu číslo tři shodí Doubravku do místního rybníka. Dům s číslem sedmnáct posloužil jako obydlí samotného kovboje a vznikla zde i scéna na střeše a svatba. Na návsi stojí původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, který prošel barokní přestavbou v letech 1742 až 1747 a po požáru v roce 1772 se dočkal další opravy. Místní bývalá barokní márnice leží na zrušeném hřbitově.
Samotná vesnice se zapsala do historie už v roce 1352, kdy patřila králi a náležela k hradu Karlštejn nebo panství v Hostomicích. Majitel Jan z Bezdědic sympatizoval s husity, kteří vesnici následně obsadili. Kolem roku 1505 se stala součástí panství na Valdeku pod správou Pešíka z Komárova, který zde nechal vystavět tvrz. Ta v následujících staletích měnila majitele od Malovců přes Talmberky až po Zdeňka Eusebia Vratislava z Mitrovic. Samotná tvrz nenávratně zmizela po roce 1680 a nezbyla po ní žádná stopa.
Krávy stovky kilometrů od domova
Romantické záběry z pastvin se natáčely stovky kilometrů daleko na severu Čech u Kamenického Šenova. Filmaři využili lokaci u kopce Ovčák poblíž Horního Prysku, jelikož režisér Ivo Novák a kameraman Rudolf Milič vlastnili chalupu nedaleko České Lípy. Svatbu Honzova bratra Mirka natočil štáb v prostorách Libeňského zámku v Praze.
Hlavní město posloužilo také pro záběry na Karlově mostě nebo ve zmíněném paláci Adria v Jungmannově ulici, kam si filmový kovboj přijel nechat odstranit vytetované srdíčko.
Komedii Léto s kovbojem vysílá Nova Cinema 20. října v 18:05.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cool.iprima, filmovamista, csfd, runwayonline.cz/cestovani/znate-bezdedice-proslavilo-je-leto-s-kovbojem/).