Češku (56) našli mrtvou u pronajaté plachetnice na Sicílii. Policie zjišťuje, co se stalo během noci

K tragické události došlo v neděli 18. října v turistickém přístavu města Marsala na západním pobřeží Sicílie. Šestapadesátiletá žena přicestovala do Itálie se skupinou dalších lidí, s nimiž měla strávit dovolenou na pronajaté plachetnici. Loď byla v době neštěstí stále zakotvená u přístavního mola. Její tělo objevil přibližně v půl osmé ráno jeden ze spolucestujících, který si všiml, že žena není na palubě. Když se podíval přes okraj plachetnice, spatřil ji ve vodě nedaleko lodi. Okamžitě přivolal pomoc, pro turistku už však bylo pozdě.
Na vysněnou plavbu už nevyrazila
Další podrobnosti ukazují, že žena na Sicílii přicestovala teprve v sobotu, tedy pouhý den před svým úmrtím. Společně se svými spolucestujícími se připravovala na plavbu, která měla začít v neděli ráno. Skupina plánovala vyrazit z přístavu Marsala směrem k Egadským ostrovům, které leží západně od Sicílie. Právě tam měla začít hlavní část jejich dovolené na moři. Plachetnice ovšem přístav vůbec neopustila a plánovaná cesta skončila ještě před vyplutím. Tělo české turistky bylo nalezeno poblíž mola označeného A2, kde skupina nocovala na zakotvené lodi.
Na místo dorazila italská pobřežní stráž, policisté a zdravotnická záchranná služba. Přivolaní zdravotníci po vytažení těla z vody již mohli pouze konstatovat smrt. Podle předběžných zjištění žena zemřela několik hodin před tím, než ji spolucestující objevili. Přesný okamžik úmrtí však dosud nebyl stanoven. Není ani potvrzeno, zda se v době neštěstí na palubě pohybovala sama a zda si někdo z přítomných všiml něčeho neobvyklého. Právě události během noci ze soboty na neděli jsou nyní předmětem policejního vyšetřování.
Policie prohledala loď i přístavní molo
Případ začali vyšetřovat příslušníci pobřežní stráže společně s italskými karabiniéry pod dohledem prokuratury v Marsale. Policisté vyslechli kapitána plachetnice, členy posádky i další účastníky dovolené. Zaměřili se především na poslední hodiny před zmizením ženy a na okolnosti jejího pobytu na lodi. Součástí vyšetřování byla také důkladná prohlídka samotného plavidla a přístavního mola, u kterého kotvilo. Kriminalisté za účasti specialistů prověřovali rovněž lodní záznamy, jež by mohly pomoci upřesnit časový průběh událostí. Zatím se nepodařilo jednoznačně určit, jakým způsobem se turistka dostala do vody.
Jednou z hlavních vyšetřovacích verzí je nešťastný pád z plachetnice během noci. Tuto možnost podporují některé dosavadní okolnosti případu, zatím však nejde o potvrzený závěr. Předběžné lékařské ohledání navíc podle dostupných informací neodhalilo na těle známky násilí. Samotná absence viditelných poranění ovšem ještě nevysvětluje, co smrti předcházelo ani jaká byla její bezprostřední příčina. Prokuratura proto nařídila soudní pitvu, která má přinést další důležité poznatky. Její definitivní výsledky dosud nebyly zveřejněny.
České ministerstvo potvrdilo úmrtí turistky
České ministerstvo zahraničních věcí v úterý 20. října potvrdilo, že zemřelá žena byla českou občankou. Do řešení případu se zapojilo také české velvyslanectví v Římě, které komunikuje s italskými úřady a rodinou turistky. Pozůstalým je poskytována potřebná konzulární pomoc související s úmrtím českého občana v zahraničí. Mluvčí ministerstva Adam Čörgő současně vyjádřil rodině a blízkým zemřelé soustrast. České úřady tak mají o případu informace přímo od italských vyšetřovatelů, kteří zjišťují okolnosti tragédie. Další podrobnosti o totožnosti ženy ani o průběhu jejího posledního večera nebyly zveřejněny.
Město Marsala leží v provincii Trapani a jeho přístav je jedním z výchozích míst pro rekreační plavby k Egadským ostrovům. Právě takovou cestu měla podle nově zveřejněných informací absolvovat také zesnulá Češka. Vyšetřování se nyní soustředí na přesnou příčinu smrti a ověření, zda šlo skutečně o nehodu. Rozhodující budou zejména výsledky soudní pitvy a poznatky získané z výpovědí spolucestujících.
Použité zdroje: tp24.it