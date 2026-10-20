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Češku (56) našli mrtvou u pronajaté plachetnice na Sicílii. Policie zjišťuje, co se stalo během noci

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Dovolená na italské Sicílii skončila tragédií pro šestapadesátiletou Češku, jejíž tělo bylo v neděli ráno nalezeno ve vodě poblíž zakotvené plachetnice. Žena měla společně s dalšími turisty vyrazit na plavbu po Středozemním moři, na kterou už ale nedošlo. Italská policie nyní prověřuje okolnosti její smrti a vyšetřovatelé nařídili pitvu. Úmrtí české občanky v úterý potvrdilo také ministerstvo zahraničí.
Češku (56) našli mrtvou u pronajaté plachetnice na Sicílii. Policie zjišťuje, co se stalo během noci

Češku (56) našli mrtvou u pronajaté plachetnice na Sicílii. Policie zjišťuje, co se stalo během noci

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 12:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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