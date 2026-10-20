Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Sara Sandeva ve velkých rozpacích kvůli hodnocení Richarda Genzera: Jakub Prachař to od něj pořádně schytal

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Druhý večer StarDance přinesl vedle tanečních výkonů také nečekanou slovní přestřelku. Richard Genzer si při hodnocení Sary Sandevy neodpustil poznámku na adresu jejího manžela Jakuba Prachaře.
Fotografie Sary Sandevy a Richarda Genzera

Fotografie Sary Sandevy a Richarda Genzera

Zdroj: Foto: NextFoto, Sara Sandeva a Richard Genzer
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 12:21

Reklama
Další články z In-lifestyle.cz
Lucie Vondráčkové má krásnou maminku: Málokdo však ví, že si Hana Sorrosová také připsala řadu slavných hitů
Lucie Vondráčkové má krásnou maminku: Málokdo však ví, že si Hana Sorrosová také připsala řadu slavných hitů
Jiří Menzel chtěl do komedie Na samotě u lesa slavného herce za každou cenu. Šel kvůli němu i proti komunistům
Jiří Menzel chtěl do komedie Na samotě u lesa slavného herce za každou cenu. Šel kvůli němu i proti komunistům

Jiří Menzel si Jana Třísku do komedie Na samotě u lesa prosadil i přes odpor komunistického režimu. Zvolil...

Nádherná chalupa Ivo Šmoldase: Moderátor proměnil ruinu plnou pavouků v něco neuvěřitelného
Nádherná chalupa Ivo Šmoldase: Moderátor proměnil ruinu plnou pavouků v něco neuvěřitelného

Ivo Šmoldas s manželkou roky opravovali jihočeskou chalupu, kde kdysi chyběla omítka a po kabelech lezli...

Težký osud mistra vedlejších rolí: Jiří Lír snad jen zázrakem přežil hotovou noční můru
Težký osud mistra vedlejších rolí: Jiří Lír snad jen zázrakem přežil hotovou noční můru

Jiří Lír patřil k hercům, které si diváci pamatují i z krátkých scén. To on si měl jít prohlédnout...

Kolik si Tomáš Klus účtuje za vystoupení: Veřejné smlouvy odhalují stále zvyšující se honoráře
Kolik si Tomáš Klus účtuje za vystoupení: Veřejné smlouvy odhalují stále zvyšující se honoráře

U Tomáše Kluse se jeho ceny dají dohledat poměrně dobře. Veřejné smlouvy naznačují, že jeho honoráře v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

Všechny články tohoto autora →
In-lifestyle.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.