Sara Sandeva ve velkých rozpacích kvůli hodnocení Richarda Genzera: Jakub Prachař to od něj pořádně schytal

Druhý večer StarDance přinesl vedle tanečních výkonů také nečekanou slovní přestřelku. Richard Genzer si při hodnocení Sary Sandevy neodpustil poznámku na adresu jejího manžela Jakuba Prachaře.
Živé přenosy občas přinesou momenty, které ve scénáři nenajdete. A právě jeden takový jsme na In-Lifestyle zaznamenali při hodnocení Sary Sandevy. Genzer si zavtipkoval na účet jejího manžela a herečka se na chvíli ocitla v situaci, kdy musela reagovat přímo před kamerami. Nešlo o žádnou velkou scénu, ale jeho poznámka nás zaujala natolik, že stojí za připomenutí.
Sandeva ukázala, že tanec jí není cizí
Sara Sandeva a její taneční partner Daniel Makovec se ve druhém soutěžním večeru představili s jivem. Herečka má sice zkušenosti s tancem už z dětství, jak nedávno prozradila pro eXtra.cz, věnovala se street dance a hip hopu, ve StarDance ale musí zvládat úplně jiný styl.
Na jejím vystoupení nás zaujalo především soustředění a snaha zvládnout náročnou choreografii. Zkušenosti před kamerou jsou jedna věc, ale tanec v přímém přenosu vyžaduje také přesnost, fyzickou kondici a schopnost udržet rytmus i ve chvíli, kdy člověk cítí nervozitu.
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Genzer si neodpustil poznámku na adresu Prachaře
Větší pozornost než samotný tanec nakonec přitáhlo hodnocení Richarda Genzera. Ten Sandevu nejprve pochválil za to, že do studia přináší dobrou náladu. Pak ale přidal poznámku, že se diví, jak může stále zářit, když ví, koho si vzala. Narážel tím na jejího manžela Jakuba Prachaře.
V tu chvíli jsme si všimli drobného momentu, který v živém vysílání neunikne pozornému divákovi. Sandeva se usmála, poděkovala a pokračovalo se dál. Její reakce ale působila trochu rozpačitě, jako by takovou poznámku při hodnocení úplně nečekala.
Genzer je podobnými narážkami známý a s Prachařem se dlouhodobě potkává například v pořadu Inkognito, kde si ze sebe vzájemně utahují. Tentokrát ovšem vtip zazněl před publikem StarDance a přímo před Sandevou, která na něj musela reagovat bez přípravy.
Šlo jen o nevinný vtípek?
Z krátkého momentu samozřejmě nelze vyvozovat, že by mezi aktéry panovalo nějaké napětí. Genzerova poznámka působila jako obvyklé popichování, jen tentokrát mířila na soukromí soutěžící. Rozpačitý úsměv ale ukázal, že i člověk zvyklý na veřejné vystupování může být v přímém přenosu na okamžik zaskočený.
Sandeva se navíc nemusí snažit mít pohotovou odpověď na každou poznámku. Do StarDance přišla především tančit a její výkony budou rozhodovat o tom, jak dlouho v soutěži zůstane. Genzerův vtípek tak zůstal spíš krátkou odbočkou od hlavního programu než něčím, co by mělo zastínit její účinkování.
Nicméně Geňovou rolí v porotě je do značné míry bavit diváky, takže mu to snad ani nemůžeme mít za zlé. V prvním soutěžním večeru mu vtípek o kaskadérce Haně Dvorské a Chucku Norrisovi vyšel, tentokrát už byla narážka na Prachaře o něco slabší. I to se ale stává. Ne každý vtip se zkrátka povede.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Sara Sandeva v rozpacích kvůli hodnocení Richarda Genzera: Rýpanec do Prachaře zarazil i diváky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.