Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Love Island: Influencerka obvinila Zorku Hejdovou z poměru s účastníkem. Moderátorka zvažuje žalobu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Lenka Tejbusová, známá na Instagramu jako Lenockat, si rýpla do Zorky Hejdové kvůli Danovi z Love Islandu. Moderátorka jí odpověděla, že zvažuje, zda ji zažaluje.
Zorka Hejdová

Zorka Hejdová

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 14:14

Reklama
Další články z influgranti.cz
Konec Lucie Vondráčkové v Ulici? Soňa Čechová už nemusí mít tolik prostoru
Konec Lucie Vondráčkové v Ulici? Soňa Čechová už nemusí mít tolik prostoru
Týdenní horoskop od 19. do 25. října 2026: Berani by měli zpomalit, Střelce čeká důležitý rozhovor
Týdenní horoskop od 19. do 25. října 2026: Berani by měli zpomalit, Střelce čeká důležitý rozhovor

Tento týden přeje praktickým krokům a rozhovorům, které se už nedají odkládat. V práci se vyplatí dotahovat...

Seriál Ulice: Matěj se vrací, Adéla před ním pomlouvá Žofku. Přitom o ni stojí Matějův brácha
Seriál Ulice: Matěj se vrací, Adéla před ním pomlouvá Žofku. Přitom o ni stojí Matějův brácha

Matěj se vrací do Ulice a Adéla si jeho přítomnost nenechá ujít. Místo aby nechala staré spory být, začne...

Jaká zvířata bydlí s Agátou Hanychovou? Mie koupila patnáct kanárků za tři měsíce, na zahradě měla kozy, s Prachařem chovali krajtu
Jaká zvířata bydlí s Agátou Hanychovou? Mie koupila patnáct kanárků za tři měsíce, na zahradě měla kozy, s Prachařem chovali krajtu

Kočka, křečci, had i myši. Agáta Hanychová (41) nedávno zavzpomínala na domácí mazlíčky, kteří prošli jejím...

Boží plán přestává být boží: Podlehne Mirek ze seriálu krásné Julii? Jeho snaha napravit hříšníky může vzít za své
Boží plán přestává být boží: Podlehne Mirek ze seriálu krásné Julii? Jeho snaha napravit hříšníky může vzít za své

Mirek působí jako člověk, který by pro své spolubydlící udělal první poslední. Jenže nečekané objetí od...

Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

Všechny články tohoto autora →
influgranti.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.
Love Island: Influencerka obvinila Zorku Hejdovou z poměru s účastníkem. Moderátorka zvažuje žalobu