Love Island: Influencerka obvinila Zorku Hejdovou z poměru s účastníkem. Moderátorka zvažuje žalobu

Lenka Tejbusová, známá na Instagramu jako Lenockat, si rýpla do Zorky Hejdové kvůli Danovi z Love Islandu. Moderátorka jí odpověděla, že zvažuje, zda ji zažaluje.
Slovenská influencerka
Lenka Tejbusová, známá pod přezdívkou Lenockat také z reality show Farma, zveřejnila na Instagramu příspěvek o Danielu Minichovi, kterému diváci Love Islandu říkají Dano. Dvojici upravených obrázků doplnila popiskem „Dano ty si blázonko“. Na prvním stojí výrazný nápis „Klátič Dano“ s emoji lilku, na druhém ho obklopují čtyři ženy. Mezi nimi také moderátorka Zorka Hejdová.
Příspěvek označený jako AI obsah si měl dělat legraci z Danových známostí.
Vedle narážek na Cynthii Tothovou a Natalii Lopašovskou ale Tejbusová do svého vtípku zahrnula i vdanou moderátorku. A když se jeden ze sledujících zeptal, proč je na obrázku právě Zorka, influencerka svou narážku ještě rozvedla. Lidé ji v komentářích varovali
„Aj ju dal Dano,“ odpověděla Lenockat v komentářích. Naznačila tím, že měl mít účastník seznamovací show něco mít také s Hejdovou. Pro takové tvrzení ovšem nepředložila žádný důkaz, naopak vyzvala své sledující, aby zjistili, s kým vším měl známý Slovák poměr.
Část komentujících se moderátorky okamžitě zastala.
Tejbusové vytýkali, že podobná poznámka už překračuje hranici legrace a může zasáhnout do jejího manželství. „Víte to jistě? Nebo jí chcete jen poškodit manželství?“ napsala jedna ze sledujících. Další influencerku upozorňovali, že by její příspěvek mohl mít dohru. Dano si první den dobře rozuměl s Julií. Ta ale tvoří pár s Pepem (foto: se souhlasem TV Nova)
Do debaty se nakonec zapojila sama Hejdová.
vzkázala Tejbusové. Ani to ale slovenskou influencerku zřejmě nevyděsilo, protože do chvíle vydání našeho článku příspěvek nezmizel. „Jdu přemýšlet, jestli vás zažaluju nebo se tomu budu jen dlouho smát,“ S Domi došel až do finále
Daniel Minich není v Love Islandu žádným nováčkem.
Osmadvacetiletý Slovák žijící ve Švýcarsku, kde pracuje jako telekomunikační specialista, se letos objevil už ve třetí řadě za sebou. Poprvé vstoupil do čtvrté série v roce 2024. Nejvýrazněji si ho diváci spojili s influencerkou Dominique Alagiou, se kterou vytvořil pár a došel až do finále. Skončili na třetím místě, jejich vztah ale po návratu domů nevydržel. Spekulovalo se, že kvůli jeho románku se Cynthií, se kterou se v letošní řadě potkal. Ta sice přiznala, že k sobě skutečně v určitou chvíli měli blízko, kdy to ale bylo, to nezmínila.
V roce 2025 dostal další příležitost.
Do páté řady se vrátil společně s Dušanem Kajabou a při párování si vybral Michelle, přestože už tvořila dvojici s Martinem. Ani druhá účast mu nakonec trvalý vztah nepřinesla. Do letošní šesté série se vrátil v pondělí 19. října. Tentokrát společně s dalšími známými tvářemi, Danielem Štefanem a Laurou Ráczovou. Jeho třetí pobyt ve vile tak sotva začal a na sociálních sítích už kvůli němu vznikla debata, do které musela vstoupit i moderátorka. Zda to bude mít nepříjemnou právní dohru, to se teprve ukáže.
Zdroj: redakce, TV Nova, Instagram