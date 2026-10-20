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69 krkavců dostalo GPS batohy. Za dva roky vědci zjistili, že ptáci nesledují vlky, je to vlastně přesně naopak

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Rozsáhlá studie publikovaná v časopise Science odhalila, že tito ptáci využívají dlouhodobou prostorovou paměť, místo aby kroužili nad smečkami.
69 krkavců dostalo GPS batohy. Za dva roky vědci zjistili, že ptáci nesledují vlky, je to vlastně přesně naopak

69 krkavců dostalo GPS batohy. Za dva roky vědci zjistili, že ptáci nesledují vlky, je to vlastně přesně naopak

Zdroj: Foto: Pixnio
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 20.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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