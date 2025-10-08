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Přechod na zimní čas přinese víc problémů, než čekáte. Na tuhle drobnost zapomíná většina lidí

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Dennívýzva
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Každý podzim se opakuje stejný rituál, který většina lidí bere jako samozřejmost – přesto dokáže narušit rytmus dne i spánku. Noc, kdy se ručičky vracejí o hodinu zpět, přináší delší spánek, ale i drobný zmatek v časech, zvycích a biologických hodinách. Změna, která měla kdysi praktický smysl, dnes vyvolává otázky, zda má v moderní době ještě své opodstatnění. A právě v poslední říjnový víkend se znovu připomene tradice, která rozděluje Čechy na dva tábory – ty, kteří ji vítají, a ty, kteří by ji nejraději zrušili úplně.
Zimní čas klepe na dveře: Pokud přehlédnete tuhle věc, může vám to pěkně zkomplikovat den.

Zimní čas klepe na dveře: Pokud přehlédnete tuhle věc, může vám to pěkně zkomplikovat den.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl poprvé publikován 08.10.2025 01:35

Poslední aktualizace: 20.10.2026 13:05

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Proč vůbec máme časová pásma a proč nejsou jejich hranice rovné

Ještě v 19. století nebylo samozřejmé, že mají dvě vzdálená města stejný čas. Hodiny se nastavovaly podle místního slunečního poledne, takže se čas mohl mezi jednotlivými místy lišit o několik minut.

Problém začal být výrazný s rozvojem železnice a telegrafu. Jízdní řády potřebovaly jednotný systém, a právě železniční společnosti patřily k prvním, které začaly zavádět standardizovaný čas pro větší území.

Teoreticky by Země mohla být rozdělena na pravidelné pásy podle zeměpisné délky. Ve skutečnosti ale hranice časových pásem kopírují státy, regiony a politická rozhodnutí. Některé země proto používají jediný čas navzdory obrovské rozloze, jiné posun o půl nebo dokonce čtvrt hodiny.

Čas na hodinkách tak není jen výsledkem astronomie. Je také společenskou dohodou, která vznikla proto, aby doprava, obchod a komunikace fungovaly jednodušeji.


Zdroje:

  1. Timeanddate – Why Were Time Zones Created? https://www.timeanddate.com/time/time-zones-history.html
  2. Royal Observatory Greenwich – The Prime Meridian https://www.rmg.co.uk/stories/topics/what-prime-meridian-why-it-greenwich


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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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