Přechod na zimní čas přinese víc problémů, než čekáte. Na tuhle drobnost zapomíná většina lidí

Přechod na zimní čas přinese víc problémů, než čekáte. Na tuhle drobnost zapomíná většina lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zimní čas klepe na dveře: Pokud přehlédnete tuhle věc, může vám to pěkně zkomplikovat den.Zdroj: Shutterstock
Článek byl poprvé publikován 08.10.2025 01:35
Poslední aktualizace: 20.10.2026 13:05
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Proč vůbec máme časová pásma a proč nejsou jejich hranice rovné
Ještě v 19. století nebylo samozřejmé, že mají dvě vzdálená města stejný čas. Hodiny se nastavovaly podle místního slunečního poledne, takže se čas mohl mezi jednotlivými místy lišit o několik minut.
Problém začal být výrazný s rozvojem železnice a telegrafu. Jízdní řády potřebovaly jednotný systém, a právě železniční společnosti patřily k prvním, které začaly zavádět standardizovaný čas pro větší území.
Teoreticky by Země mohla být rozdělena na pravidelné pásy podle zeměpisné délky. Ve skutečnosti ale hranice časových pásem kopírují státy, regiony a politická rozhodnutí. Některé země proto používají jediný čas navzdory obrovské rozloze, jiné posun o půl nebo dokonce čtvrt hodiny.
Čas na hodinkách tak není jen výsledkem astronomie. Je také společenskou dohodou, která vznikla proto, aby doprava, obchod a komunikace fungovaly jednodušeji.
Zdroje:
- Timeanddate – Why Were Time Zones Created? https://www.timeanddate.com/time/time-zones-history.html
- Royal Observatory Greenwich – The Prime Meridian https://www.rmg.co.uk/stories/topics/what-prime-meridian-why-it-greenwich
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