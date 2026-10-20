Zraněný cyklista ležel na silnici a prosil o pomoc. Muž na koloběžce mu prý řekl, že spěchá do práce, a odjel

K nehodě došlo v pondělí 19. října kolem půl osmé večer poblíž obce Rothenkirchen v bavorském okrese Kronach. Devětadvacetiletý muž projížděl na elektrokole po cyklostezce vedoucí souběžně se silnicí B85 směrem od obce Pressig. Mířil k místnímu supermarketu, když přibližně dvě stě metrů před jeho příjezdovou cestou spatřil protijedoucího muže na elektrické koloběžce. Podle dosavadních poznatků si druhého jezdce všiml zřejmě příliš pozdě. Následovala nehoda, při níž cyklista spadl a utrpěl vážná zranění. Vyšetřovatelé zatím nedokázali určit, zda se obě vozidla skutečně střetla, nebo muž havaroval při snaze vyhnout se protijedoucí koloběžce.
Místo pomoci přišla nečekaná odpověď
Po pádu zůstal devětadvacetiletý muž zraněný na cyklostezce a obrátil se na druhého účastníka události s žádostí o pomoc. Reakce jezdce na koloběžce však byla podle policejních informací zcela jiná, než cyklista očekával. Neznámý muž mu údajně sdělil, že nemá čas a musí do práce. Následně pokračoval v cestě, aniž by zraněnému poskytl pomoc nebo přivolal záchrannou službu. Na místě nezůstal ani kvůli objasnění okolností nehody. Policie přitom dosud nemá potvrzené, jakou přesně roli sehrál při samotném pádu.
Zraněného cyklistu později objevil dvacetiletý kolemjdoucí, který přivolal zdravotnickou záchrannou službu. Přivolaní záchranáři následně zajistili převoz muže do nemocnice. Lékaři u něj zjistili mimo jiné tržnou ránu na hlavě, krevní podlitinu v okolí pravého oka a několik odřenin a pohmožděnin v obličeji. Další zranění utrpěl na pravé ruce. Policie jeho zdravotní stav označila za vážný, bližší informace o další léčbě však zveřejněny nebyly. Z dostupných údajů rovněž není patrné, kolik času uplynulo mezi nehodou a příjezdem záchranářů.
Elektrokolo bylo po nehodě nepojízdné
O síle pádu vypovídá také poškození elektrokola, na kterém muž cestoval. Přední kolo se při nehodě ohnulo, řídítka byla poškrábaná a poškozený zůstal také kryt řetězu. Deformovalo se rovněž pravé šlapadlo, takže elektrokolo již nebylo možné používat. Předběžná výše hmotné škody dosahuje přibližně dvou tisíc eur. Samotné poškození však zatím neumožňuje jednoznačně určit průběh nehody. Policisté proto potřebují zjistit především to, jak se oba jezdci na cyklostezce pohybovali bezprostředně před pádem.
Odmítnutí pomoci může mít trestní následky
Německé právní předpisy ukládají povinnost pomoci člověku, který se ocitne v nouzi nebo utrpí zranění při nehodě, pokud je taková pomoc za daných okolností potřebná a lze ji rozumně poskytnout bez závažného ohrožení zachránce. Za neposkytnutí pomoci může podle německého trestního zákoníku hrozit peněžitý trest nebo až jeden rok odnětí svobody. Pravidla silničního provozu navíc stanovují zvláštní povinnosti účastníků dopravních nehod, včetně zastavení, pomoci zraněným a umožnění zjištění totožnosti. Případná právní odpovědnost hledaného muže ale bude záviset na výsledcích vyšetřování. Samotná skutečnost, že cyklista spadl v jeho blízkosti, totiž ještě neprokazuje zavinění nehody. Pro posouzení neposkytnutí pomoci přitom nemusí být rozhodující, kdo samotný pád způsobil.
Němečtí policisté nyní žádají veřejnost o spolupráci při hledání dosud neznámého jezdce na elektrické koloběžce. Podle zveřejněného popisu jde o štíhlého muže vysokého přibližně 180 centimetrů. V době události měl na sobě bílou mikinu s kapucí a pohyboval se na elektrické koloběžce. Vyšetřovatelé se obracejí zejména na svědky, kteří v pondělí večer projížděli nebo procházeli poblíž silnice B85 mezi obcemi Pressig a Rothenkirchen. Důležité mohou být jak informace o průběhu nehody, tak poznatky o pohybu hledaného muže. Svědci mohou kontaktovat policejní stanici v Ludwigsstadtu na telefonním čísle +49 9263 975020.
Použité zdroje: Neue Presse Coburg , Presse Augsburg , infranken.de ,gesetze-im-internet.de