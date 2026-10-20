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Zraněný cyklista ležel na silnici a prosil o pomoc. Muž na koloběžce mu prý řekl, že spěchá do práce, a odjel

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Dennívýzva
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Vážně zraněného cyklistu nechal podle dosavadních policejních informací bez pomoci muž na elektrické koloběžce v německém Bavorsku. Devětadvacetiletý cyklista po nehodě zůstal ležet na cyklostezce a žádal druhého jezdce, aby mu pomohl. Ten mu však údajně odpověděl, že nemá čas, protože musí do práce, a pokračoval v jízdě. Záchranáře nakonec přivolal až náhodný kolemjdoucí. Policie nyní po neznámém muži pátrá a zjišťuje, jak přesně k nehodě došlo.
Zraněný cyklista ležel na silnici a prosil o pomoc. Muž na koloběžce mu prý řekl, že spěchá do práce, a odjel

Zraněný cyklista ležel na silnici a prosil o pomoc. Muž na koloběžce mu prý řekl, že spěchá do práce, a odjel

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 11:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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