Infantino se omluvil, ale UEFA mu nevěří. Šéf FIFA dostal lhůtu a musí zodpovědět 42 otázek, včetně své vlastní odměny

Zasedání Rady FIFA v Curychu 15. října mělo krizi uklidnit. Prezident Gianni Infantino na něm podle agentury AP přiznal „chyby“ v utajeně připravovaném investičním plánu pro mistrovství světa, který měl hodnotu 4,2 miliardy dolarů, tedy zhruba 95 miliard korun. Evropští členové rady ale odcházeli s prázdnýma rukama. Nedostali požadované dokumenty ani podle nich uspokojivé vysvětlení. O čtyři dny později přišla odpověď v písemné podobě. Generální sekretář UEFA Theodore Theodoridis poslal svému protějšku ve FIFA Mattiasu Grafströmovi dopis se 42 otázkami. UEFA v něm nežádá další gesto, ale jména, částky, data a procedury. Infantino tak už nemusí přesvědčit jen o tom, že plán byl chybou. Musí ukázat, že prezidentovi, kterému Evropa veřejně hledá náhradu, se ještě dá věřit.
Omluva bez papírů
Jádrem sporu je projekt FIFA Forward Enterprise, zkráceně FFE. Podle FIFA měl přesunout komerční aktivity a pořádání akcí do dceřiné společnosti, kterou by FIFA trvale vlastnila a kontrolovala. Každý členský svaz si měl v letech 2027 až 2030 přijít na dalších 20 milionů dolarů, v přepočtu asi 450 milionů korun. „Nikdo neprodává fotbal,“ stálo v oficiálním vysvětlení FIFA z 31. července.
Evropa to viděla jinak. UEFA a jejích 55 národních asociací už 30. července odmítly prodej podílů v mistrovství světa soukromým investorům a pohrozily, že se jejich týmy nezúčastní soutěží FIFA, dokud návrh nezmizí ze stolu. Odpor ale nebyl jen evropský. Severoamerická konfederace Concacaf se 41 asociacemi kritizovala chybějící řádný proces, uměle krátkou lhůtu a to, že plán neprojednaly orgány FIFA.
Tlak zabral. UEFA 27. srpna oznámila, že FIFA písemně potvrdila nevratné a trvalé stažení FFE. Ve stejném prohlášení UEFA ale zaznělo i to podstatnější: důvěra v prezidenta FIFA je zlomená a světový fotbal potřebuje nové vedení. Projekt skončil, spor pokračoval.
Říjnová omluva tak přišla do situace, kdy UEFA nepotřebovala slyšet lítost. Chtěla vědět, kdo plán připravil, proč o něm nevěděla Rada FIFA a komu měl prospět. Na to Infantino v Curychu podle evropských členů rady neodpověděl.
Čtyřicet dva otázek v šesti blocích
UEFA dopis oficiálně nezveřejnila. Jeho obsah popsal server Sky News, který ho získal, a plný přepis otištěný nigerijským Guardianem vychází z verze, kterou viděl talkSPORT. UEFA v něm tvrdí, že série rozhodnutí, transakcí a zásahů kolem Infantina, Donalda Trumpa a lidí s nimi spojených vyvolává otázky možného střetu zájmů, transparentnosti a odpovědnosti. Otázky se dají rozdělit do šesti tematických bloků:
|Blok
|Otázky
|Na co se UEFA ptá
|FFE a prodej práv
|1-18
|Proč investorem měla být Thrive Capital bez tendru a bez Rady FIFA, co se dělo mezi 17. a 28. červencem, ocenění FFE na 20 miliard dolarů (asi 450 miliard korun), srovnání s jednáními se SoftBank z roku 2018, proč FIFA přes kancelář Linklaters brání vydání dokumentů v americkém řízení
|Osobní finance
|19-20, 37-40
|Údajná dodatečná odměna přes americkou entitu FWC2026 US Inc., platby zpěvákovi Marcu Anthonymu, soukromá letadla, ubytování, VIP hosté a lóže pro hosty na finále
|Kauza Balogun
|21-25
|Telefonát Donalda Trumpa, komunikace uvnitř FIFA po něm, použití článku 27 disciplinárního řádu
|Trumpovy vazby
|29-31, 41-42
|Mírová cena FIFA, pronájem v Trump Tower, Joshua Kushner a Thrive, kryptoměny, sázková platforma Kalshi, přesun losu, investice 75 milionů dolarů (asi 1,7 miliardy korun) v Palestině
|Sportovní procedury
|26-28
|Způsobilost hráče DR Kongo, 27minutová poločasová přestávka ve finále, povinné přestávky na pití bez konzultace s IFAB
|Nezávislost orgánů a volby
|32-36
|Neutralita administrativy FIFA v prezidentské kampani, nezávislost volební komise a etických orgánů
Nejvýbušnější je kauza amerického útočníka Folarina Baloguna. Během mistrovství světa dostal červenou kartu a automatický trest na jeden zápas. Pak Infantinovi zavolal Trump, což oba potvrdili. FIFA se opřela o článek 27 disciplinárního řádu a trest podmíněně odložila na rok. UEFA tehdy mluvila o překročení červené linie a teď chce plné písemné odůvodnění i odpověď na to, zda FIFA nehodlá sporný článek měnit.
Citlivé jsou i otázky na peníze. Oficiálně si Infantino za rok 2025 podle výroční zprávy FIFA přišel na 4,824 milionu švýcarských franků hrubého, zhruba 125 milionů korun. Tvoří je fixní plat 2,6 milionu franků, variabilní složka 2,2 milionu a paušál 24 tisíc franků. Deník The Times však psal o údajných dalších platbách přes FWC2026 US Inc., podle španělského AS šlo o 1,6 milionu eur, tedy asi 40 milionů korun. FIFA to popírá.
Podle nás je na dopise nejvýmluvnější jeho skladba. FFE tvoří jen část otázek. Zbytek míří na Infantinovu osobu, jeho vztah k Bílému domu a na to, zda orgány, které by ho měly kontrolovat, jsou skutečně nezávislé. Neúspěšný projekt se tak změnil v otázku mandátu.
Šestnáct dní před uzávěrkou
Lhůta 2. listopadu nepadla náhodou. O šestnáct dní později, 18. listopadu, končí termín pro přihlášení kandidátů na prezidenta FIFA. Volební kongres se sejde 18. března 2027 v marockém Rabatu. Infantino už na kongresu ve Vancouveru na přelomu dubna a května oznámil, že bude mandát obhajovat.
AP připomíná, že Infantino sám žádal, aby mu otázky přišly písemně. Dostal je, a to s termínem, který UEFA dává čas odpověď vyhodnotit dřív, než se definitivně postaví za protikandidáta. Všech 55 evropských asociací se má podle UEFA znovu sejít před 17. listopadem a řešit budoucí vedení FIFA.
Zatím jediným veřejně ohlášeným vyzyvatelem je bývalý švýcarský obránce Tottenhamu a Cagliari Ramon Vega. Kandidaturu oznámil 7. října, po kariéře se živí ve finančnictví. Je to ovšem jeho čtvrtý pokus po letech 2015, 2019 a 2022 a ani jednou se nedostal na hlasovací lístek. Seznam asociací, které by ho podporovaly, chybí. Dá se proto čekat, že UEFA bude hledat vlastní, silnější jméno.
Evropa přitom nechce jen vyměnit osobu. Její reformní agenda z 8. října navrhuje, aby prezident FIFA „vedl, ne řídil“ a administrativa přešla pod generálního sekretáře, kterého by kontrolovala rada. Návrh míří proti modelu, v němž se moc soustředila do jedné kanceláře.
Co může přijít po 2. listopadu
Z dopisu neplyne žádná automatická sankce. Pokud Infantino neodpoví nebo odpoví vágně, nic se formálně nestane. Politicky však UEFA připravenou cestu má. Už v srpnu dala svému vedení mandát využít „všech dostupných institucionálních, politických a právních cest“, požaduje nezávislé externí přezkoumání FFE s přístupem ke všem dokumentům a slíbila, že pokud Infantino znovu kandiduje, nabídne s partnery důvěryhodnou alternativu.
FIFA se brání. Už 8. srpna prohlásila, že nepodpoří žádný postup kolem prezidentské volby, který by nebyl v souladu se stanovami a demokratickými procesy, a část kritiky označila za nepodloženou či zavádějící. Na dopis z 19. října bezprostředně nereagovala. Prokázané zatajení zatím nikdo nepředložil. Jasné je jen to, že UEFA se ptá na možné střety zájmů a obcházení orgánů FIFA, zatímco FIFA obvinění odmítá.
Česko je do sporu zapojeno nepřímo. Fotbalová asociace ČR s prezidentem Davidem Trundou je jednou z 55 evropských asociací, samostatné stanovisko k dopisu jsme ale nenašli. Vztahy s FIFA přitom má velmi konkrétní. Infantino byl 7. října v Praze, spouštěl program Football for Schools a jednal s Trundou. Podle FIFA šlo na rozšíření sídla FAČR 3,9 milionu dolarů, téměř 90 milionů korun, právě z fondu FIFA Forward. Jeho jméno teď nese i projekt, který Evropa považuje za symbol selhání.
Čeští fanoušci a kluby zatím žádný dopad nepocítí. Hrozba bojkotu soutěží FIFA je po stažení FFE pozastavená. Hlasovat ale bude i FAČR, a to v březnu v Rabatu.
Infantino dostal přesně to, o co žádal: otázky černé na bílém. Na čtyřicet dva z nich musí odpovědět dřív, než bude jasné, kdo proti němu půjde do voleb. Každá vyhýbavá odpověď může protikandidátovi přinést další hlasy.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner