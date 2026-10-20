Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Nový Lapčíkův mediální projekt budou vytvářet dvě desítky lidí. „Nejsme zpravodajský web, jsme pořady.“

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nový mediahouse s brandem Jasně.cz, jehož start financuje miliardář Radomír Lapčík (Trinity Bank, SAB Finance) a o kterém jsme informovali jako první na trhu, odstartuje v lednu nebo v únoru 2027. Tým budou tvořit přibližně dvě desítky lidí pod vedením CEO Libuše Šmuclerové (ex-Czech News Center, ex-TV Nova). Zástupci Jasně o tom informovali na dnešním
Nový Lapčíkův mediální projekt budou vytvářet dvě desítky lidí. „Nejsme zpravodajský web, jsme pořady.“

Nový Lapčíkův mediální projekt budou vytvářet dvě desítky lidí. „Nejsme zpravodajský web, jsme pořady.“

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 14:10

Reklama
Další články z Borovan.cz
Ameba Production přiváží do hradeckého parku rodinný koncept Světlozem
Ameba Production přiváží do hradeckého parku rodinný koncept Světlozem
Rebranding Skylinku a start čtyř nových kanálů Canal+ proběhne 22. října
Rebranding Skylinku a start čtyř nových kanálů Canal+ proběhne 22. října

Velký rebranding značky Skylink (satelitní a internetová platforma) na Canal+ na českém a slovenském trhu,...

Česká televize vyšle na obrazovku nový seriál s Hřebíčkovou a Majerem v hlavních rolích
Česká televize vyšle na obrazovku nový seriál s Hřebíčkovou a Majerem v hlavních rolích

Nový seriál režiséra Michala Samira Hec (foto) se na obrazovkách České televize objeví v nedělním prime...

Filmová adaptace videohry Street Fighter na startu v kinech utržila přes 50 milionů dolarů
Filmová adaptace videohry Street Fighter na startu v kinech utržila přes 50 milionů dolarů

Nová akční komedie režiséra Kitaa Sakuraie Street Fighter (foto; studio Paramount Pictures), která je...

Radiohouse připravuje programatický prodej rádiové reklamy, testoval jej na kampani Toyoty
Radiohouse připravuje programatický prodej rádiové reklamy, testoval jej na kampani Toyoty

Mediazastupitelství Radiohouse (skupina Media Bohemia) připravuje jako první na českém trhu možnost...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

Všechny články tohoto autora →
Borovan.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.