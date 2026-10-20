Nový Lapčíkův mediální projekt budou vytvářet dvě desítky lidí. „Nejsme zpravodajský web, jsme pořady.“

Nový mediahouse s brandem Jasně.cz, jehož start financuje miliardář Radomír Lapčík (Trinity Bank, SAB Finance) a o kterém jsme informovali jako první na trhu, odstartuje v lednu nebo v únoru 2027. Tým budou tvořit přibližně dvě desítky lidí pod vedením CEO Libuše Šmuclerové (ex-Czech News Center, ex-TV Nova). Zástupci Jasně o tom informovali na dnešním setkání s odbornými novináři. Jak jsme uvedli již dříve, web Jasně.cz (doména Jasne.cz) bude stát na třech pilířích - peníze/finance - zdraví - dovednosti/osobnostní rozvoj. Bude se jednat hlavně o poradenský obsah pro lidi, kteří si v reálném životě s něčím nevědí rady, něco je stresuje nebo něco neznají. Claim webu bude "Vaše pevná půda pod nohama", podle Šmuclerové půjde o médium postavené na užitku. Cílem má být "pomáhat lidem vyznat se v tom, co nablízko ovlivňuje jejich život, a vědět si rady".
"Nejsme zpravodajský web, jsme pořady. Jsme hybrid mezi internetem a televizí," prohlásila Šmuclerová. Cílovou skupinou Jasně.cz bude široká střední třída, s těžištěm v tzv. "sendvičové" generaci. Primární bude mobilní web (video z dnešního setkání viz zde). Redakce bude sídlit v Lapčíkově paláci v centru Prahy, na Příkopech, naproti České národní bance (v letech 1945 až 1960 zde sídlil Ústřední výbor KSČ).
Jedno konkrétní téma Jasně nabídne prostřednictvím více formátů. "Text, obraz i video nejsou vedle sebe, ale organicky propojené do jednoho příběhu - každý formát vypráví tu část, kterou umí říct nejlépe. Na první pohled vidí uživatel to hlavní, klikem se dostane k podrobnostem, delším textům, videím, datům a důkazům. Feed bude sestavený jako TV program místo beztvarého toku obsahu," nastiňují zástupci nového mediahousu stavbu webu a jeho obsahu. Jasně.cz bude ještě doplněno streamovací platformou JasPlay.cz. Autorem loga je studio drawETC., design webů vytvořil Lukáš Kijonka.
Vydavatelem webů bude Lapčíkova firma Czech Expert Media (CEM). Ve Šmuclerové týmu, který aktuálně čítá 17 lidí (částečně na fotce, Šmuclerová uprostřed), jsou Robert Malecký (vedoucí redaktor; na fotce zcela vpravo), reportér a moderátor Tomáš Kačmár, Zuzana Tvarůžková (první zleva; donedávna Spotlight/Aktuálně.cz), Barbora Černošková (druhá zleva; externě Česká televize), moderátor Jaroslav Brousil, Monika Eva Kabourková, Zbyšek Pechr, Eva Fleischner, Jan Hrdlička, Miroslav Honsů, Markéta Batulková Mikešová, Martin Malý (nejvyšší postava na fotce; CTO) nebo Anna Mařáková (šéfka prodeje inzerce; druhá zprava; ex-TV Prima, ex-Vltava Labe Media). Většina z nich bude podle Šmuclerové zaměstnanci CEM.
Počáteční Lapčíkova investice se podle Šmuclerové pohybuje ve vyšších milionech korun (údajně pod 20 milionů). Obchodní model bude postaven na prodeji inzerce, "zatím bez předplatného". "Budeme preferovat dlouhodobá partnerství," uvedla Mařáková. Podle představ Šmuclerové týmu by se celý projekt měl překlopit do provozního zisku do dvou let.