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Tohoto škůdce má v bytě až 50 % českých domácností a často o něm ani neví

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Člověk často ani nemusí tušit, že tyto nezvané hosty doma má. Řeč […]
Tohoto škůdce má v bytě až 50 % českých domácností a často o něm ani neví

Tohoto škůdce má v bytě až 50 % českých domácností a často o něm ani neví

Zdroj: Umíme poradit
Doba čtení 2 min

Článek byl poprvé publikován 05.10.2025 05:11

Poslední aktualizace: 20.10.2026 13:20

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Potravinový a šatní mol nejsou totéž. A proti každému se bojuje jinak

Pod slovem „mol“ se v domácnostech často směšují dva odlišné problémy. Potravinoví moli napadají především suché potraviny, zatímco šatní moli poškozují materiály obsahující živočišná vlákna.

U potravinového mola škodí larvy, které se mohou objevit v mouce, vločkách, ořeších, semenech nebo sušeném ovoci. Typickým znakem jsou jemná vlákna připomínající pavučinky. Napadené potraviny je potřeba vyhodit, skříň důkladně vyčistit a nové zásoby ukládat do pevných uzavíratelných nádob.

Šatní mol má jiný jídelníček. Jeho larvy dokážou využívat keratin obsažený například ve vlně, kožešinách nebo peří. Proto se vyplatí dlouhodobě skladovat jen čisté textilie a pravidelně kontrolovat málo používané oblečení.

Ani v jednom případě není hlavním viníkem létající dospělý motýlek. Škody působí larvy. Úspěšná likvidace proto znamená najít zdroj napadení, ne jen chytat dospělé jedince po bytě.


Zdroje:

  1. Natural History Museum – Indian meal moth identification guide https://www.nhm.ac.uk/take-part/identify-nature/common-insect-pest-species-in-homes/indian-meal-moth-plodia-interpunctella-identification-guide.html
  2. Natural History Museum – Clothes moths identification guide https://www.nhm.ac.uk/take-part/identify-nature/common-insect-pest-species-in-homes/clothes-moths-identification-guide.html
  3. University of Minnesota Extension – Pantry pests https://extension.umn.edu/garden-and-home/home-maintenance/household-insects/pantry-pests-insects-found-stored-food


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Tento článek byl publikován ze zdrojů Umíme poradit

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