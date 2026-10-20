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Osobních bankrotů v Česku meziročně ubylo o sedm procent

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Dennívýzva
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České soudy vyhlásily za první tři čtvrtletí roku 2026 celkem 11 155 osobních bankrotů, meziročně o 7 % méně. Počet podaných návrhů na osobní bankrot klesl o 9 % na 11 206. Vyplývá to z údajů společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.
Osobních bankrotů v Česku meziročně ubylo o sedm procent

Osobních bankrotů v Česku meziročně ubylo o sedm procent

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 13:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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