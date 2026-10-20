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Lucie Vondráčkové má krásnou maminku: Málokdo však ví, že si Hana Sorrosová také připsala řadu slavných hitů

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Hana Sorrosová není jen maminkou Lucie Vondráčkové. Českému popu dala desítky textů a zažila i velmi nelehké chvíle.
Fotografie Hany Sorrosové

Fotografie Hany Sorrosové

Zdroj: Foto: Nextfoto, Hana Sorrosová na premiéře muzikálu Kvítek mandragory
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 11:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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