Lucie Vondráčkové má krásnou maminku: Málokdo však ví, že si Hana Sorrosová také připsala řadu slavných hitů

Hana Sorrosová není jen maminkou Lucie Vondráčkové. Českému popu dala desítky textů a zažila i velmi nelehké chvíle.
Jméno Hany Sorrosové se často objevuje vedle slavnějších osobností, méně často ale stojí v popředí. Přitom napsala texty k písním, které si české publikum brouká po paměti. Na In-Lifestyle navíc připomínáme, že její život zdaleka nebyl jen pohodlným příběhem ženy ze známé hudební rodiny.
Jméno v kreditech, ne na plakátech
Hana Sorrosová se narodila 4. listopadu 1958 v Praze, její otec pocházel z Ekvádoru a textům se věnuje od roku 1993. Její texty se objevily přibližně na 480 hudebních nosičích. To je jasný signál, že v českém popu odvedla velký kus práce.
Když se člověk podívá do katalogu Supraphonline nebo do databáze
Discogs, je ta šíře vidět na první pohled. Veřejnost si s ní nejspíš nejčastěji spojí skladbu Dlouhá noc pro Helenu Vondráčkovou, její jméno se ale opakovaně objevuje také u písní Lucie Vondráčkové, Michala Davida, Jakuba Smolíka nebo třeba skupiny Argema.
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V soukromí působí Hana Sorrosová poměrně nenápadně. S Jiřím Vondráčkem se seznámili už na gymnáziu a jejich první schůzka se nesla ve znamení šachů. Žádná filmová scéna s orchestrem v pozadí. Jenže z podobně civilního začátku vyrostl vztah, který vydržel desítky let a ustál i období, kdy to vůbec samozřejmé nebylo.
Jedna z nejvypjatějších kapitol přišla v době, kdy Hana Sorrosová odjela za otcem do Ekvádoru. Pro
Český rozhlas popsala, že tehdy byla těhotná. Vondráčkovi to oznámila přímo na letišti a pak odletěla za rodinou. Její příbuzní nebyli vůbec nadšení, že miminko je na cestě ještě před svatbou, a otec dokonce uvažoval, že ji zpátky nepustí. Nakonec si ale prosadila svou. Dcera, hudba a rodinné vztahy, které nebyly vždy jednoduché
Dcera Lucie byla podle jejích slov odjakživa velká cestovatelka a jazyky jí šly natolik dobře, že často vyrážela na jazykové pobyty. Když se později s Tomášem Plekancem přestěhovala do Kanady, nebylo pro její rodiče jednoduché mít dceru i vnoučata tak daleko. „
Neseme to strašně. Jsme nešťastní,“ přiznala tehdy pro Blesk Sorrosová. Dnes už má rodinu mnohem blíž a právě vnoučata jsou pro ni jednou z důležitých součástí života.
S Lucií ji ale nespojuje jen mateřský vztah. Společně s manželem Jiřím Vondráčkem pro ni vytvořili sehraný autorský tandem. Zhruba dvacet let spolu pracovali na její hudbě a jejich spolupráce přinesla několik desek, které získaly zlatá i platinová ocenění. Hudba je tak spojovala nejen doma, ale i pracovně.
S jinou částí rodiny už to tak jednoduché nebylo. Jiří Vondráček se dostal do vleklého sporu se svou sestrou Helenou, a to hlavně kvůli jejímu vztahu s Martinem Michalem. Jejich nevraživost se vleče už více než dvě desetiletí a situace zasáhla i Hanu Sorrosovou. Z původních neshod se postupně staly veřejně známé rodinné i pracovní spory a vztahy mezi oběma stranami se výrazně zhoršily.
Foto: Nextfoto, Hana Sorrosová na narozeninách Františka Janečka
Hana Sorrosová nikdy nepatřila k lidem, kteří by potřebovali být neustále vidět. Její jméno většina posluchačů zná spíš z kreditů než z televizních obrazovek, sama pak ráda tráví čas v klidu, s manželem pobývají ve srubu u Sázavy, kde hrají na kytaru a odpočívají. Přesto má za sebou stovky textů a desítky let práce v české hudbě. Proto podle nás stojí za to ji připomenout i jinak než jen jako manželku Jiřího Vondráčka nebo maminku Lucie Vondráčkové.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Maminka Lucie Vondráčkové stojí za řadou známých hitů. Hana Sorrosová však zažila i těžké chvíle byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.