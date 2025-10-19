Tahle barva oblečení ubírá až 10 kg v pase. České baculky ji milují a oblékají se do ní ve velkém

Tahle barva oblečení ubírá až 10 kg v pase. České baculky ji milují a oblékají se do ní ve velkémPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tahle barva oblečení ubírá až 10 kg v pase. České baculky ji milují a oblékají se do ní ve velkémZdroj: -
Článek byl poprvé publikován 19.10.2025 03:39
Poslední aktualizace: 20.10.2026 13:18
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Proč některé střihy a kontrasty mění vnímání proporcí víc než samotná barva
Černá barva dokáže vytvořit jednolitější siluetu, ale rozhodně neexistuje barva, která by člověku opticky „ubrala deset kilogramů“. To, jak vnímáme proporce postavy, ovlivňuje mnohem více prvků najednou.
Velkou roli mají hranice a kontrasty. Pokud například výrazná vodorovná linie končí přesně v nejširší části těla, může na toto místo přitáhnout pozornost. Naopak dlouhá nepřerušená linie nebo podobné barevné tóny oděv vizuálně sjednocují.
Vliv má také velikost a rozmístění vzoru, délka horního dílu, střih kalhot, pozice pasu nebo kontrast mezi horní a spodní částí oblečení. Lidské oko totiž neposuzuje rozměry izolovaně, ale vždy ve vztahu k okolním liniím a tvarům.
Mnohem užitečnější než hledat jedinou „zeštíhlující“ barvu je proto sledovat celkovou siluetu a to, kde oděv vytváří nejvýraznější optické předěly.
Zdroje:
- PubMed Central – Illusory Shrinkage and Growth: Body-Based Rescaling affects the Perception of Size https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3302719/
- Encyclopaedia Britannica – Optical illusion https://www.britannica.com/science/optical-illusion
Od podzimu do jara je kabát první věc, kterou na vás lidé uvidí. Jeho límec přitom končí jen kousek pod...
Ráno bývá málo času a teplý párek s rohlíkem patří k nejrychlejším […]
V prodejnách Action se mezi kosmetikou objevila malá krabička s nápisem Satin […]
Kdo trávil dětství o prázdninách u babičky, možná si vybaví těžký kus oblečení zavěšený v obalu úplně vzadu...
Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...Všechny články tohoto autora →