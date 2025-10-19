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Tahle barva oblečení ubírá až 10 kg v pase. České baculky ji milují a oblékají se do ní ve velkém

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Módní styly pro plnoštíhlé postavy se vždy řídí několika základními pravidly: kvalitní […]
Tahle barva oblečení ubírá až 10 kg v pase. České baculky ji milují a oblékají se do ní ve velkém

Tahle barva oblečení ubírá až 10 kg v pase. České baculky ji milují a oblékají se do ní ve velkém

Zdroj: -
Doba čtení 2 min

Článek byl poprvé publikován 19.10.2025 03:39

Poslední aktualizace: 20.10.2026 13:18

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Proč některé střihy a kontrasty mění vnímání proporcí víc než samotná barva

Černá barva dokáže vytvořit jednolitější siluetu, ale rozhodně neexistuje barva, která by člověku opticky „ubrala deset kilogramů“. To, jak vnímáme proporce postavy, ovlivňuje mnohem více prvků najednou.

Velkou roli mají hranice a kontrasty. Pokud například výrazná vodorovná linie končí přesně v nejširší části těla, může na toto místo přitáhnout pozornost. Naopak dlouhá nepřerušená linie nebo podobné barevné tóny oděv vizuálně sjednocují.

Vliv má také velikost a rozmístění vzoru, délka horního dílu, střih kalhot, pozice pasu nebo kontrast mezi horní a spodní částí oblečení. Lidské oko totiž neposuzuje rozměry izolovaně, ale vždy ve vztahu k okolním liniím a tvarům.

Mnohem užitečnější než hledat jedinou „zeštíhlující“ barvu je proto sledovat celkovou siluetu a to, kde oděv vytváří nejvýraznější optické předěly.


Zdroje:

  1. PubMed Central – Illusory Shrinkage and Growth: Body-Based Rescaling affects the Perception of Size https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3302719/
  2. Encyclopaedia Britannica – Optical illusion https://www.britannica.com/science/optical-illusion


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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

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