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Ivan Kytka: Donbas pod ruskou okupací – země chaosu a bezpráví

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Dennívýzva
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Když jsem se na jedné z londýnských přednášek profesora Michaila Aleksejeva z univerzity v San Diegu zeptal, nakolik jeho výzkumná práce čerpá i z dat na okupovaných ukrajinských územích, pokrčil rameny a připustil, že Donbas zůstává pro akademiky zapovězeným územím. Jednak tam nemáme momentálně žádné kontakty, a i kdybychom měli, asi bychom se je báli oslovit.
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Zdroj: Členové dobrovolnického oddílu „Bars-LNR“ provádějí vzdušný průzkum. Foto: Profimedia
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 20.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

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