Čeští senioři můžou jezdit v MHD a vlacích skoro zadarmo. Stačí splnit jednoduché podmínky, o kterých často nevíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Čeští senioři můžou jezdit v MHD a vlacích skoro zadarmo. Stačí splnit jednoduché podmínky, o kterých často neví
Článek byl poprvé publikován 13.10.2025 04:09
Poslední aktualizace: 20.10.2026 13:19
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Proč neexistuje jedna seniorská sleva platná ve veškeré české dopravě
Slevy pro seniory vypadají na první pohled jako jeden systém, ve skutečnosti se ale skládají z několika různých tarifů.
Ve vlacích a veřejné linkové dopravě existuje státem regulované zvýhodnění pro cestující od určitého věku. Například České dráhy uvádějí pro cestující od 65 let padesátiprocentní slevu na vybrané jízdné.
Městská hromadná doprava ale funguje jinak. Tarif stanovuje město nebo příslušný integrovaný dopravní systém, a proto se mohou lišit věkové hranice, výše slevy i způsob prokazování nároku. V jednom městě může senior jezdit zdarma, jinde potřebuje speciální kartu a jinde platí zvýhodněný kupon.
Proto není bezpečné vzít pravidla z Prahy a automaticky je použít v Brně, Plzni nebo Ostravě. Před cestou se vyplatí kontrolovat tarif konkrétního dopravce či integrovaného systému.
Zdroje:
- České dráhy – Zvýhodněné jízdné pro seniory https://www.cd.cz/typy-jizdenek/cestuji-malo/cestuji-po-cr/default.htm
- Pražská integrovaná doprava – Tarif https://pid.cz/tarif-web/
- Ministerstvo financí ČR – Cenová regulace ve veřejné dopravě https://www.mfcr.cz/cs/kontrola-a-regulace/cenova-regulace-a-kontrola
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