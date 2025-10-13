Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Čeští senioři můžou jezdit v MHD a vlacích skoro zadarmo. Stačí splnit jednoduché podmínky, o kterých často neví

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mnoho lidí dříve samozřejmě mobilních díky vlastnímu vozu začne ve vyšším věku […]
Čeští senioři můžou jezdit v MHD a vlacích skoro zadarmo. Stačí splnit jednoduché podmínky, o kterých často neví

Čeští senioři můžou jezdit v MHD a vlacích skoro zadarmo. Stačí splnit jednoduché podmínky, o kterých často neví

Doba čtení 2 min

Článek byl poprvé publikován 13.10.2025 04:09

Poslední aktualizace: 20.10.2026 13:19

Reklama

Zkušenost redakce

Pohled redakce: Proč neexistuje jedna seniorská sleva platná ve veškeré české dopravě

Slevy pro seniory vypadají na první pohled jako jeden systém, ve skutečnosti se ale skládají z několika různých tarifů.

Ve vlacích a veřejné linkové dopravě existuje státem regulované zvýhodnění pro cestující od určitého věku. Například České dráhy uvádějí pro cestující od 65 let padesátiprocentní slevu na vybrané jízdné.

Městská hromadná doprava ale funguje jinak. Tarif stanovuje město nebo příslušný integrovaný dopravní systém, a proto se mohou lišit věkové hranice, výše slevy i způsob prokazování nároku. V jednom městě může senior jezdit zdarma, jinde potřebuje speciální kartu a jinde platí zvýhodněný kupon.

Proto není bezpečné vzít pravidla z Prahy a automaticky je použít v Brně, Plzni nebo Ostravě. Před cestou se vyplatí kontrolovat tarif konkrétního dopravce či integrovaného systému.


Zdroje:

  1. České dráhy – Zvýhodněné jízdné pro seniory https://www.cd.cz/typy-jizdenek/cestuji-malo/cestuji-po-cr/default.htm
  2. Pražská integrovaná doprava – Tarif https://pid.cz/tarif-web/
  3. Ministerstvo financí ČR – Cenová regulace ve veřejné dopravě https://www.mfcr.cz/cs/kontrola-a-regulace/cenova-regulace-a-kontrola


Další články z Umíme poradit
Tohoto škůdce má v bytě až 50 % českých domácností a často o něm ani neví
Tohoto škůdce má v bytě až 50 % českých domácností a často o něm ani neví
Češi musí platit poplatky za sekačky na vlastní zahradě. Kdo to bude ignorovat, může dostat vysokou pokutu
Češi musí platit poplatky za sekačky na vlastní zahradě. Kdo to bude ignorovat, může dostat vysokou pokutu

Máte doma sekačku na trávu? Dejte si pozor na povinné ručení! Pokud jste si ho ještě nezařídili, můžete...

Češi, kteří mají na střeše fotovoltaiku se musí připravit na tuto povinnost: pokud ji nesplní, hrozí jim vysoká pokuta
Češi, kteří mají na střeše fotovoltaiku se musí připravit na tuto povinnost: pokud ji nesplní, hrozí jim vysoká pokuta

Máte na střeše soláry? Pak si určitě užíváte levnější elektřinu a pocit, […]

Kvíz z češtiny: Víte, jak správně napsat tato zapeklitá slova? 7/10 zvládnou jen lingvisté
Kvíz z češtiny: Víte, jak správně napsat tato zapeklitá slova? 7/10 zvládnou jen lingvisté

Čeština je krásná, ale umí být taky pěkně škodolibá. Slova, která zní […]

Češi si nepohlídali tyhle dokumenty a banka jim bez varování zrušila účet a hypotéku. Neděláte stejnou chybu?
Češi si nepohlídali tyhle dokumenty a banka jim bez varování zrušila účet a hypotéku. Neděláte stejnou chybu?

Když jdete do banky pro hypotéku nebo sjednat kontokorent, většina lidí kontroluje […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Umíme poradit

Web funguje jako komunitní poradna, ve které lidé kladou otázky a ostatní uživatelé na ně odpovídají. Témata jsou velmi široká – od zdraví, vztahů a životního stylu, přes domácnost a finance až po techniku nebo zábavu. Obsah vzniká přímo z reálných zkušeností a názorů, takže čtenáři získají...

Všechny články tohoto autora →
Umíme poradit
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.