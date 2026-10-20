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Clash 17 má problémy. Hned několik bojovníků nedorazilo na tiskovku a promotér doufá, že se stihnou uzdravit

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Pět dní před galavečerem v Ústí zely na pódiu prázdné židle, jeden z kapitánů se připojil přes video a Karlos Benda si odnesl gumové prase. Co z karty dál visí ve vzduchu?
Clash 17 má problémy. Hned několik bojovníků nedorazilo na tiskovku a promotér doufá, že se stihnou uzdravit

Clash 17 má problémy. Hned několik bojovníků nedorazilo na tiskovku a promotér doufá, že se stihnou uzdravit

Zdroj: Clash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 13:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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