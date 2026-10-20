Clash 17 má problémy. Hned několik bojovníků nedorazilo na tiskovku a promotér doufá, že se stihnou uzdravit

Závěrečná tisková konference má být tím večerem, kdy se všechno vyhrotí, bojovníci si sáhnou na límec a divák si koupí lístek. Místo toho se ze sálu ozývala hlavně jména lidí, kteří nedorazili. Jaroslav Kotlár zůstal doma, Tereza Osladilová je podle vedení organizace nemocná, Michal Peštuka se objevil jen na obrazovce. Marek Valášek pak o svém soupeři mluvil slovy, která se do propagačních materiálů Clashe nedostanou. Redakce MMAmag si proto prošla veřejnou zápasovou kartu turnaje Clash 17 a spočítala, kolika duelů se prázdné židle skutečně týkají.
Datel přišel na tiskovku, ale neměl komu nadávat
Clash, česká organizace smíšených bojových umění postavená na konfliktech a netradičních formátech, svolal závěrečnou tiskovku na 19. října 2026 od 18:00. Vyplývá to z programu akce na Clash Rankings, veřejné neoficiální databáze o této organizaci. Galavečer je přitom na programu 24. října 2026. Mezi oběma večery zbývá pár dní, a právě v nich je celý problém.
Absenci Jaroslava Kotláře vysvětlil na pódiu Tomáš Le Sy. „Jarda to dneska nedal. Je mu špatně, nezvládl to… Říkal, že se chce šetřit na zápas,“ citoval ho server Fights.cz. Marek Datel Valášek, který má proti Kotlárovi nastoupit v zápase do 120 kg, podle téhož serveru reagoval ostře: „Jarda je prostě koště, fakt už ho mám plné zuby… Je to nefér vůči organizaci a hlavně vůči fanouškům.“ Je to hodnocení soupeře, ne zjištění redakce.
Druhá prázdná židle patřila Tereze Osladilové, kterou čeká duel podle kickboxerských pravidel do 61 kg s Angeli Mangombe, známou jako Angie. Promotér podle Fights.cz uvedl, že je nemocná, ale nemělo by jít o nic vážného, a vyjádřil naději, že zápas v ohrožení není. Soupeřka to komentovala stručně: „Mrzí mě to, těšila jsem se na ni. Myslím si, že si máme co říct.“ O diagnózách se na pódiu nemluvilo a nikdo z vedení nic nerušil.
Redakce MMAmag proto otevřela zápasovou kartu Clash 17 a zjišťovala, kolika z celkem čtrnácti duelů se absence z tiskovky doopravdy dotýkají.
Tři zápasy, u kterých se teď sleduje teploměr
Z veřejné karty, do které redakce MMAmag nahlédla 20. října 2026, plyne, že program Clash 17 obsahuje 14 zápasů. Osobně chybějící aktéři figurují nejméně ve třech z nich. To je zhruba 21 procent večera.
|Zápas na kartě
|Formát a váha
|Kdo osobně chyběl
|Valášek proti Kotlárovi
|MMA, 120 kg
|Jaroslav Kotlár
|Osladilová proti Mangombe
|K-1, 61 kg
|Tereza Osladilová
|Benda proti týmu Psycho Michal
|MMA, 1 na 5, bez váhového limitu
|Michal Peštuka (video)
Servery eXtra.cz a Fight-live.cz uvádějí mezi nepřítomnými i Kevina Duždu, Fights.cz ho v přehledu absencí nezmiňuje. Do výpočtu proto nevstoupil.
Nejvíc pozornosti ale na pódiu nevzbudil žádný z nemocných, nýbrž kapitán, který se do sálu dostal jen přes obrazovku a hned nabídl Karlosi Bendovi nečekanou výhodu.
Pořadí si vyber sám, Karlosi. A tady máš prase
Michal Peštuka, vystupující jako Psycho Michal, podle Fights.cz nedorazil kvůli zdravotním komplikacím a připojil se přes videohovor. Jeho absence má jinou váhu než ostatní: vede pětici, která má proti Bendovi nastoupit v zápase jeden na pět. Vyměnit jednoho člověka tu nejde bez zásahu do celého nápadu.
Přes obrazovku pak Peštuka nechal volbu na soupeři: „Karlosi, pořadí teď nechám na tobě.“ Scénu převzal Lubor Tuček, další člen týmu, s rekvizitou v ruce. „Z mých fanoušků ti nikdo neřekne jinak než vepřová hlava. Takže tady máš prasátko,“ řekl podle Fights.cz Bendovi. Ten odpověděl, že psi budou mít radost. Promo večer se tím vrátil do obvyklých kolejí.
U Clashe přitom nejde o výstřelek, ale o jádro show. Veřejná karta turnaje vedle běžných duelů uvádí i souboj jednoho muže proti dvěma a thajský box ve formátu dva na dva na dva. Ostatní příběhy večera zůstaly u klasiky: Michal Kotalík dal podle Fights.cz najevo, že už se mu o duelu s Tomášem Pollákem mluvit nechce, Alex Cverna sázel na tréninkovou dřinu a František Dirda mu připomněl předchozí střet: „Alex si myslí, že to byla náhoda, všechno se ukáže.“
Docházka se tentokrát počítá až v hale
ANALÝZA Závěrečná tiskovka je poslední velká prodejní příležitost turnaje. Divák z ní tentokrát odešel s informací, že nejméně tři zápasy mají otazník, a s promotérovou nadějí místo jistoty. Nikdo nic nezrušil, nikdo nic nepotvrdil.
Clash si ten problém částečně vyrábí sám. Za běžný duel se náhradník shání i pár dní předem. U formátu jeden na pět nebo dva na dva na dva mění výpadek jediného člověka celý koncept večera. Proto má absence kapitána jinou cenu než absence hosta z předzápasového bloku.
Karta jako celek ale drží a hlavní zápas Martina Kociána s Martinem Feninem zůstává. Termín i místo redakce MMAmag ověřila na Ticketportalu i na kartě Clash Rankings: 24. října 2026 od 18:30, Zimní stadion v Ústí nad Labem, kam podle archivu turnajů organizace míří poprvé. Co z prázdných židlí byla nemoc a co šetření sil, prozradí jediná věc. Kdo projde kolem vah a vleze do klece.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek