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Chřipková sezóna klepe na dveře: Proč letos očkování nepodcenit?

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Dennívýzva
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S příchodem podzimu opět sílí riziko respiračních infekcí a chřipky, která může mít závažné následky. Říjen a listopad představují ideální čas pro prevenci. Zjistěte, pro koho je očkování zdarma, jak se účinně chránit a na co si dát pozor při prvních příznacích.
Chřipková sezóna klepe na dveře: Proč letos očkování nepodcenit?

Chřipková sezóna klepe na dveře: Proč letos očkování nepodcenit?

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 20.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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