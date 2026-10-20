Chřipková sezóna klepe na dveře: Proč letos očkování nepodcenit?

„Se začátkem školního roku a podzimu pravidelně dochází k postupnému očekávanému vzestupu nemocnosti akutními respiračními infekcemi způsobenému cirkulací sezonních chřipkových a dalších respiračních virů v populaci. Pro toto období jsou typické hlavně virózy způsobené rhinoviry, RS viry, metapneumoviry, viry parainfluenzy nebo covid-19. S chřipkou se obvykle setkáváme ve větším množství v období kolem Vánoc,“ uvádí mluvčí Krajské hygienické stanice v Liberci Zuzana Balašová.
Měsíce říjen a listopad jsou proto podle ní nejvhodnější měsíce pro očkování proti chřipce. „Vakcína začíná působit 14 dní od aplikace a její účinnost je zhruba 6 měsíců. Očkování proti chřipce se musí opakovat každoročně, protože vakcína se v důsledku neustále se měnícího viru chřipky musí upravovat tak, aby poskytovala co nejvyšší ochranu proti právě cirkulujícím virům,“ říká.
Ochranný štít nejen pro seniory: Vakcína chránící i vaše blízké
Pro osoby starší 60 let je určena vakcína se čtyřnásobně vyšším obsahem antigenu oproti standardním vakcínám, která zvyšuje imunitní odpověď organismu a ochranu proti těžkému průběhu onemocnění. Chřipka může vést k závažným komplikacím v podobě zápalu plic, zánětu srdečního svalu a zhoršuje průběh chronických onemocnění.
„Nacházíme se v období, které je nejvhodnější pro očkování proti chřipce, pneumokokům a u dospělých též proti RS virům. V loňském respirační sezóně jsme v Libereckém kraji zaznamenali téměř 1 200 případů onemocnění s laboratorně potvrzenými výsledky respiračních infektů, při nichž v 647 případech byla vyžadována hospitalizace. Nejčastěji diagnostikovanými patogeny napříč celou sezónou byly rhinoviry a viry chřipky typu A, v obou případech jsme zaznamenali bezmála 400 případů. Právě očkování zabraňuje závažnému průběhu onemocnění a případné hospitalizaci s ním spojené,“ vysvětluje lékařka Monika Hausenblasová, ředitelka protiepidemického odboru a pokračuje: „Očkované osoby navíc chrání i osoby kolem sebe, včetně těch, které jsou v riziku závažného průběhu onemocnění, jako jsou novorozenci, malé děti, ženy v těhotenství a po porodu, senioři a osoby se základním chronickým onemocněním. Očkování by mělo být samozřejmostí všude tam, kde pečujeme o nemocné, ať už se staráme doma o rodiče nebo ve zdravotnických zařízeních, a také tam, kde se setkávají prarodiče se svými vnoučaty.“
Pozor na záměnu: Antibiotika chřipku nevyléčí
K charakteristickým příznakům chřipky patří teplota, kašel, bolest v krku, rýma, bolest hlavy, svalů a kloubů a malátnost. Rizikovými skupinami, u kterých častěji dochází k závažnému průběhu chřipky, jsou: těhotné ženy, děti mladší 5 let, senioři a osoby se základním onemocněním jako je astma, chronické onemocnění srdce, plic či HIV/AIDS. Specifická prevence v podobě očkování je možná před nástupem epidemie.
„Potvrdit chřipku a odlišit ji od infekcí způsobených jinými původci lze pouze laboratorním vyšetřením. Příznaky mohou být často shodné. Pro chřipku typická vysoká teplota a schvácenost nás zpravidla upoutá na lůžko na delší dobu. Pokud nedojde ke komplikacím, léčí se viróza a chřipka shodně léčením příznaků, tzn. léky na horečku, kašel a rýmu. Antibiotika na virus chřipky nezabírají,“ popisuje Hausenblasová.
Varující čísla: Chřipka jako hrozba pro lidský život
V sezóně 2025/2026 bylo v ČR hlášeno 408 závažných případů chřipky s nutností plicní ventilace, které si vyžádaly hospitalizaci na jednotce intenzivní péče nebo ARO, z nich 147 osob zemřelo. V Libereckém kraji bylo takových případů hlášeno 8. Nejmladšímu pacientovi bylo 41 let, nejstaršímu 79 let, 5 osob onemocnění podlehlo.
„Způsobí-li chřipka úmrtí v důsledku komplikace základního onemocnění, jedná se o tzv. úmrtí s chřipkou. Tato data nejsou vykazována v informačním systému hygienické služby a hygienická stanice je nemá k dispozici. Skutečný počet onemocnění chřipkou i úmrtí je tedy ve skutečnosti vyšší,“ podotýká Balašová.
Máte nárok na vakcínu zdarma? Přehled rizikových skupin
Z veřejného pojištění je očkování proti chřipce hrazeno:
· u pojištěnců nad 65 let věku,
· u zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví,
· u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem,
· a u pojištěnců umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.
Dále je hrazeno rizikovým pacientům:
· s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie) nebo pojištěnců s indikovanou nebo provedenou splenektomií,
· s provedenou autologní nebo allogenní transplantací kmenových hemopoetických buněk,
· se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti,
· po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.
Zdroj: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Jednoduchá pravidla prevence: Jak nepřenášet viry dále
„V období s vyšším výskytem akutních respiračních infekcí by měla být samozřejmostí respirační etiketa. Tím myslím udržování dostatečné vzdálenosti od jiných osob, zakrývání si úst a nosu kapesníkem, v případě nouze kašlání a kýchání do rukávu, používání jednorázových kapesníků, které je nutné po použití odhazovat do odpadu,“ apeluje Hausenblasová.
Velmi podstatnou roli má podle ní i zde prosté mytí rukou. „Ruce si myjme často a důkladně, vodou a mýdlem mj. po kašli, kýchání, při příchodu z venkovního prostředí, po použití toalety, před jídlem nebo před jeho přípravou. Nemáme-li vodu s mýdlem k dispozici, používejme dezinfekční přípravky na ruce na bázi alkoholu, např. pokud jíme na ulici nebo delší dobu cestujeme.“
V případě objevení se příznaků akutní respirační infekce je vhodné omezit tělesnou námahu, izolovat se od ostatních a onemocnění řádně léčit. Doporučujeme individuálně respektovat preventivní protiepidemická opatření ve vztahu k oslabeným osobám, u kterých by nákaza akutním respiračním onemocněním mohla znamenat zhoršení jejich zdravotního stavu nebo i ohrožení života. V případě nezbytných kontaktů používejme respirátor.
Přírodní obrana: Jak přirozeně nastartovat imunitu
K posílení imunity dobře poslouží pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu, aktivní pohyb, dostatek spánku i odpočinku, zdravá strava s dostatkem vitaminů, zejména C a D, a přiměřené oblékání s ohledem na teplotní výkyvy v průběhu dne.