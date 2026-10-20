Na projíždějící auto spadl obrovský balvan. Muž (41) zemřel, další tři lidé utrpěli zranění

K tragédii došlo v pondělí 19. října krátce po čtvrté hodině odpoledne poblíž španělské obce Benaoján v provincii Málaga. Osobní automobil projížděl po silnici MA-8400, která spojuje obec s její železniční stanicí, když se z přilehlého horského svahu náhle uvolnila velká skála. Balvan dopadl přímo na vozidlo a podle místních informací prorazil jeho čelní sklo. Náraz byl natolik silný, že jednačtyřicetiletý muž utrpěl smrtelná zranění. Nehoda se odehrála v blízkosti vyhlídky, kde komunikace vede těsně pod skalnatým svahem. Na místo okamžitě vyrazily složky integrovaného záchranného systému.
Záchranáři našli v automobilu zaklíněného člověka
První oznámení o neštěstí přijala andaluská tísňová linka v 16:11 místního času. Volající upozornil, že na projíždějící automobil spadla skála a uvnitř zůstal zaklíněný člověk. Operační středisko následně vyslalo zdravotnické záchranáře, dopravní policisty a hasiče z provincie Málaga. Po příjezdu záchranných složek bylo potvrzeno úmrtí jednačtyřicetiletého muže, kterého se již nepodařilo zachránit. Dalšími zraněnými byli dva jednadvacetiletí muži a devatenáctiletá žena. Všichni tři utrpěli podle prvotních informací lehčí poranění a zdravotníci je převezli k dalšímu ošetření.
Obětí byl podle místních informací obyvatel nedaleké obce Montejaque. Některé zprávy jej označují za řidiče, jiné za spolujezdce, přesné místo zesnulého ve vozidle proto zatím není jednoznačně potvrzené. Neštěstí výrazně poškodilo přední část automobilu a zasahující jednotky musely zajistit bezpečný přístup k posádce. Policisté současně regulovali dopravu v místě nehody, zatímco pracovníci údržby a hasiči zabezpečovali okolí silnice. Bylo totiž nutné prověřit také stav svahu, odkud se mohly uvolnit další kameny. Okolnosti tragédie se dále vyšetřují.
Oblast zasáhly silné deště
Nehoda se stala v době, kdy jihošpanělskou oblast Serranía de Ronda sužovalo nepříznivé počasí. Španělská meteorologická služba vydala pro region oranžový stupeň výstrahy před intenzivními srážkami. Místy se očekávalo až 30 litrů vody na metr čtvereční během jediné hodiny. Vydatné deště přitom zasáhly okolí Rondy již během předchozího víkendu. V samotném městě způsobily zatopení několika budov a komplikace v ulicích, kde kanalizace nestačila odvádět rychle přibývající vodu. Nepříznivé počasí tak představovalo problém nejen pro obyvatele, ale také pro řidiče na komunikacích v okolních horách.
Právě dlouhotrvající nebo intenzivní srážky mohou přispívat k uvolňování kamenů a skalních bloků. Voda proniká do puklin hornin a může narušit stabilitu zvětralých částí svahu, zejména pokud se současně podmáčí okolní zemina. Na horských silnicích je takové nebezpečí mimořádně závažné, protože řidič zpravidla nemá možnost padajícímu kameni včas uhnout. Také v případě nehody u Benaojánu se objevilo podezření, že skálu mohly uvolnit vydatné deště. Přímá souvislost mezi počasím a konkrétním sesuvem však zatím nebyla s konečnou platností potvrzena. Přesnou příčinu bude možné určit až po vyhodnocení okolností neštěstí.
Horská silnice vede oblíbenou turistickou oblastí
Benaoján leží v hornaté části Andalusie nedaleko historického města Ronda, které patří k vyhledávaným turistickým cílům jižního Španělska. Okolní krajina je charakteristická strmými skalními stěnami, hlubokými údolími a úzkými komunikacemi vedenými členitým terénem. Silnice MA-8400 propojuje samotný Benaoján s místní částí Estación de Benaoján a navazuje na další dopravní spojení v regionu. V některých úsecích vede přímo pod skalnatými svahy, kde mohou být padající kameny nebezpečné zejména po intenzivních srážkách. Místní obyvatelé již upozornili na riziko sesuvů v této oblasti během silných dešťů. Pondělní neštěstí tak znovu otevřelo otázku bezpečnosti horských komunikací v okolí Rondy.
Použité zdroje: juntadeandalucia.es , europapress.es , malagahoy.es