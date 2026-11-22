Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny milovníky českých pohádek. Vaším úkolem bude správně přiřadit pohádky k jejich autorům, a to není vždy tak snadné, jak se zdá.
České pohádky mají dlouhou tradici a mnohé z nich známe od dětství. Příběhy o princeznách, odvážných Honzech, čertech, kouzelných předmětech i zázračných bytostech si předávaly generace vypravěčů. Některé vznikaly přímo z fantazie spisovatelů, jiné mají kořeny v lidovém vyprávění. Díky literátům, kteří se rozhodli tyto příběhy zaznamenávat, upravovat a vydávat, se řada z nich zachovala až do dnešních dnů. Na In-Lifestyle jsme připravili kvíz, ve kterém se budeme ptát na autory známých pohádek.
Němcová, Erben a pohádky, které Češi milují dodnes
Jednou z nejvýznamnějších osobností české pohádkové tvorby je bezpochyby Božena Němcová. Narodila se v roce 1820 a do dějin literatury se zapsala nejen románem Babička, ale také rozsáhlou sbírkou pohádek a pověstí. Její přístup byl přitom trochu jiný než u autorů, kteří si příběhy jednoduše vymýšleli. Němcová se zajímala o lidovou slovesnost, naslouchala vyprávění obyčejných lidí a sbírala příběhy, které se předávaly z generace na generaci. Během pobytu na Chodsku i na Slovensku poznávala místní tradice a zaznamenávala vyprávění, která ji zaujala.
Němcová ovšem nebyla pouhou zapisovatelkou cizích slov. Lidové příběhy literárně upravovala, doplňovala a převypravovala tak, aby měly poutavý děj a dobře se četly. Vznikla tak díla, která dnes patří k pokladům české pohádkové literatury. Mezi nejznámější patří Sedmero krkavců, O dvanácti měsíčkách, Chytrá horákyně, Čert a Káča nebo Princ Bajaja. Významnou osobností byl také Karel Jaromír Erben, který se podobně jako Němcová věnoval lidové slovesnosti. Sbíral pohádky, písně i pověsti a vydal například sbírku Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských.
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Pohádková tvorba však zdaleka nekončí u těchto dvou jmen. Jan Drda napsal České pohádky, z nichž vycházejí také oblíbené filmové příběhy Dařbuján a Pandrhola nebo Hrátky s čertem. Karel Čapek zase vytvořil hravé Devatero pohádek. Známé pohádky přinesli také Jan Karafiát, Jan Werich a další spisovatelé. Mnohé literární předlohy se později dočkaly filmového či televizního zpracování a dodnes patří k oblíbeným titulům českých Vánoc i rodinných večerů. Jak dobře se ale vyznáte v jejich autorech? Vyzkoušejte si náš kvíz!
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Masarykova univerzita, Wikipedie
Tento příspěvek Test znalostí o českých pohádkách: Úkolem bude správně přiřadit spisovatele k jejich příběhům byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.